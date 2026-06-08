Пашинян анонсировал работу в ЕАЭС и расширение рынков экспорта

«Есть четкая политическая приверженность, что сельхозпродукция Армении будет экспортироваться в ЕС без таможенных пошлин. Это станет реальностью в скором времени. Важно, что мы уже получили доступ к рынку роз в Нидерландах», — приводит слова Пашиняна во время выступления в парламенте 8 июня «Интерфакс».
По его словам, Армению «ожидает активная работа в ЕАЭС».
«И мы выполним эту работу. Но в то же время мы изучим происходящие в этот период процессы», — отметил Никол Пашинян.
Глава правительства Армении также сообщил, что Ереван уже согласовал с Евросоюзом программу экстренной поддержки. Речь идет о 50 млн евро. Средства пойдут на защиту армянского экспорта в случае, если возникнут искусственные барьеры для местных товаров, указал Пашинян.
«Наша политика продолжит ориентироваться в направлении диверсификации рынков экспорта», — добавил он.
Как сообщалось, Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз цветов, свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур, клубники, вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов, свежего винограда, картофеля, сухофруктов, баклажанов, семечковых культур. Кроме того, по данным Россельхознадзора, Армения со 2 июня должна приостановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной для экспорта в РФ.
Ранее Пашинян назвал неправильным и политизированным запрет на ввоз в Россию некоторых видов армянских продуктов.
Как сообщил в понедельник ЦИК Армении со ссылкой на предварительные данные, партия Пашиняна «Гражданский договор» набрала на парламентских выборах 7 июня 49,81% по результатам подсчета 100% голосов избирателей.
У партии «Сильная Армения» Самвела Карапетяна 23,29%. На третьем месте блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна с 9,94%. За партию Гагика Царукяна «Процветающая Армения» проголосовали 4%.