«Армения на пороге турбулентности»: политолог прокомментировал итоги выборов в стране

Победа, которой мало
Иван Пятибратов считает, что, несмотря на формальный успех Пашиняна и его партии, ситуация выглядит неоднозначно. Согласно законодательству, результат в районе 50% не дает партии права на единоличное формирование правительства. Однако Никол Пашинян уже заявил о намерении действовать самостоятельно.
Назревает потенциально серьезная политическая турбулентность в Армении, связанная с тем, что Никол Пашинян, его партия, держатся за власть, и не хотят ее вообще ни с кем делить.
Технологии удержания власти
Результаты выборов были предсказуемы, считает эксперт. Это связано с тем, что со стороны Пашиняна были предприняты довольно серьезные меры, чтобы обеспечить максимально комфортные условия для победы партии. Одним из серьезных нарушений Пятибратов считает ограничение прав избирателей за рубежом.
Было принято решение, что голосовать смогут только граждане, находящиеся на территории Армении. Это является довольно серьезным нарушением, схожим с тем, что допускались в Молдове в свое время Майей Санду.
Попытка усидеть на двух стульях
Пашинян едва ли ориентируется на мнение Российской Федерации, для него важно, чтобы европейцы признали результаты выборов, констатирует Пятибратов. Внешней легитимностью армянский премьер будет обладать однозначно, и зачастую для политиков, ориентированных на Европу, этого достаточно. В качестве примеров эксперт приводит Майю Санду и Владимира Зеленского.
Можно ожидать, что Армения будет двигаться по молдавскому сценарию. Но что касается вступления в ЕС, то перспективы Армении еще более отдаленные, чем у Молдавии.
Собеседник Новостей Mail также обратил внимание, что во многих европейских странах скептически относятся к вступлению Армении в Евросоюз.
Венгерский премьер Петер Мадьяр недавно принял решение, что трудовых мигрантов из Армении Венгрия больше принимать не будет. Это довольно тревожный звоночек для Пашиняна.
Пашиняну предстоит довольно сложный политический период, уверен Пятибратов. Армянский премьер будет пытаться балансировать между ЕС и Россией. Попытку усидеть на двух стульях эксперт называет изначально провальной стратегией.
Пятибратов добавил, что определенные сложности Пашиняну добавят протестные настроения внутри страны — в Армении и за ее пределами остается много недовольных как ходом избирательной кампании, так и результатами выборов.
По мнению эксперта, переиграть результаты выборов оппозиции едва ли удастся. Однако победу Пашиняна и его партии легкой не назовешь — да и предстоящий период вряд ли будет для них простым, резюмирует Пятибратов.
7 июня в Армении состоялись выборы в Национальное собрание (однопалатный парламент страны). После обработки 100% бюллетеней правящая партия «Гражданский договор» во главе с премьер-министром Николом Пашиняном получила 49,81% голосов. На втором месте с 23,29% голосов находится партия «Сильная Армения» Самвела Карапетяна. Замкнул тройку лидеров блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна с результатом 9,94%.