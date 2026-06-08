Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Армения на пороге турбулентности»: политолог прокомментировал итоги выборов в стране

Правящая партия «Гражданский договор» во главе с премьер-министром Николом Пашиняном одержала победу на парламентских выборах в Армении, набрав 49,81% голосов. Итоги голосования редакции Новостей Mail прокомментировал доцент Финансового университета Иван Пятибратов. Подробнее — в материале.

Авторы и эксперты
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Победа, которой мало

Иван Пятибратов считает, что, несмотря на формальный успех Пашиняна и его партии, ситуация выглядит неоднозначно. Согласно законодательству, результат в районе 50% не дает партии права на единоличное формирование правительства. Однако Никол Пашинян уже заявил о намерении действовать самостоятельно.

Назревает потенциально серьезная политическая турбулентность в Армении, связанная с тем, что Никол Пашинян, его партия, держатся за власть, и не хотят ее вообще ни с кем делить.

Иван Пятибратов
доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации

Технологии удержания власти

Результаты выборов были предсказуемы, считает эксперт. Это связано с тем, что со стороны Пашиняна были предприняты довольно серьезные меры, чтобы обеспечить максимально комфортные условия для победы партии. Одним из серьезных нарушений Пятибратов считает ограничение прав избирателей за рубежом.

Было принято решение, что голосовать смогут только граждане, находящиеся на территории Армении. Это является довольно серьезным нарушением, схожим с тем, что допускались в Молдове в свое время Майей Санду.

Иван Пятибратов
доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации

Попытка усидеть на двух стульях

Пашинян едва ли ориентируется на мнение Российской Федерации, для него важно, чтобы европейцы признали результаты выборов, констатирует Пятибратов. Внешней легитимностью армянский премьер будет обладать однозначно, и зачастую для политиков, ориентированных на Европу, этого достаточно. В качестве примеров эксперт приводит Майю Санду и Владимира Зеленского.

Можно ожидать, что Армения будет двигаться по молдавскому сценарию. Но что касается вступления в ЕС, то перспективы Армении еще более отдаленные, чем у Молдавии.

Иван Пятибратов
доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации

Собеседник Новостей Mail также обратил внимание, что во многих европейских странах скептически относятся к вступлению Армении в Евросоюз.

Венгерский премьер Петер Мадьяр недавно принял решение, что трудовых мигрантов из Армении Венгрия больше принимать не будет. Это довольно тревожный звоночек для Пашиняна.

Иван Пятибратов
доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации

Пашиняну предстоит довольно сложный политический период, уверен Пятибратов. Армянский премьер будет пытаться балансировать между ЕС и Россией. Попытку усидеть на двух стульях эксперт называет изначально провальной стратегией.

Пятибратов добавил, что определенные сложности Пашиняну добавят протестные настроения внутри страны — в Армении и за ее пределами остается много недовольных как ходом избирательной кампании, так и результатами выборов.

По мнению эксперта, переиграть результаты выборов оппозиции едва ли удастся. Однако победу Пашиняна и его партии легкой не назовешь — да и предстоящий период вряд ли будет для них простым, резюмирует Пятибратов.

7 июня в Армении состоялись выборы в Национальное собрание (однопалатный парламент страны). После обработки 100% бюллетеней правящая партия «Гражданский договор» во главе с премьер-министром Николом Пашиняном получила 49,81% голосов. На втором месте с 23,29% голосов находится партия «Сильная Армения» Самвела Карапетяна. Замкнул тройку лидеров блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна с результатом 9,94%.

Узнать больше по теме
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
Читать дальше