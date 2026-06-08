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Bloomberg: «евротройка» поддержала переговоры Украины с Россией

Лидеры Великобритании, Франции и Германии заявили о поддержке прямого диалога между Москвой и Киевом, направленного на достижение прекращения огня и продвижение мирных переговоров.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи с Владимиром Зеленским в Лондоне выступили с совместным заявлением, сообщает агентство Bloomberg.

В документе говорится, что лидеры поддерживают прямые переговоры между Россией и Украиной при активном участии США и Европы. Они также подчеркнули, что Европа должна играть важную роль в урегулировании конфликта на Украине.

При этом в коммюнике «евротройки» содержится ряд условий, которые, по мнению участников встречи, помогут достичь долгосрочного мира на Украине. Эти условия включают:

  • немедленное прекращение боевых действий;
  • начало переговоров на нынешней линии соприкосновения,
  • гарантии безопасности для Украины, включая развертывание многонациональных сил;
  • блокирование российских активов до тех пор, пока Россия не компенсирует Украине нанесенный ущерб;
  • защиту европейских интересов в любом соглашении.

Переговоры премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Украины Владимира Зеленского прошли в Лондоне. Стороны обсудили дальнейшую поддержку Киева, сотрудничество в сфере безопасности и усилия по прекращению конфликта.

По данным Reuters, одной из ключевых тем стала противовоздушная оборона Украины. Также участники встречи затронули дипломатические перспективы урегулирования. После прибытия в Великобританию Зеленский заявил, что намерен обсудить вопросы обороны, безопасности Европы и возможные переговорные форматы.

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