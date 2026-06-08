Bloomberg: «евротройка» поддержала переговоры Украины с Россией

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи с Владимиром Зеленским в Лондоне выступили с совместным заявлением, сообщает агентство Bloomberg.
В документе говорится, что лидеры поддерживают прямые переговоры между Россией и Украиной при активном участии США и Европы. Они также подчеркнули, что Европа должна играть важную роль в урегулировании конфликта на Украине.
При этом в коммюнике «евротройки» содержится ряд условий, которые, по мнению участников встречи, помогут достичь долгосрочного мира на Украине. Эти условия включают:
- немедленное прекращение боевых действий;
- начало переговоров на нынешней линии соприкосновения,
- гарантии безопасности для Украины, включая развертывание многонациональных сил;
- блокирование российских активов до тех пор, пока Россия не компенсирует Украине нанесенный ущерб;
- защиту европейских интересов в любом соглашении.
Переговоры премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Украины Владимира Зеленского прошли в Лондоне. Стороны обсудили дальнейшую поддержку Киева, сотрудничество в сфере безопасности и усилия по прекращению конфликта.
По данным Reuters, одной из ключевых тем стала противовоздушная оборона Украины. Также участники встречи затронули дипломатические перспективы урегулирования. После прибытия в Великобританию Зеленский заявил, что намерен обсудить вопросы обороны, безопасности Европы и возможные переговорные форматы.