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Лукашенко сказал о претензиях Китая к Беларуси

Лукашенко рассказал про претензии Китая к Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о претензиях Китая к Беларуси, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Речь об этом зашла 8 июня во время встречи белорусского лидера в Минске с заместителем председателя КНР Хань Чжэном. В частности, Лукашенко сказал, что властям Китая было бы трудно предъявить претензии Беларуси, объяснив, почему это так.

— Извините за нескромность, но смею сказать о том, что Китайская Народная Республика, руководство республики, даже если бы и хотело предъявить нам какие-то претензии, не смогло бы, потому что мы свято соблюдаем наши договоренности, — констатировал он.

Также Александр Лукашенко подчеркнул, что при любых переговорах не подлежит обсуждению тема белорусско-китайских отношений.

— С кем бы ни велись переговоры, с россиянами, европейцами или же с американцами, Китайская Народная Республика всегда выводится за скобки. И не подлежат наши отношения обсуждению даже, — заключил глава Беларуси.

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