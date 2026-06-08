Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о претензиях Китая к Беларуси, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Речь об этом зашла 8 июня во время встречи белорусского лидера в Минске с заместителем председателя КНР Хань Чжэном. В частности, Лукашенко сказал, что властям Китая было бы трудно предъявить претензии Беларуси, объяснив, почему это так.
— Извините за нескромность, но смею сказать о том, что Китайская Народная Республика, руководство республики, даже если бы и хотело предъявить нам какие-то претензии, не смогло бы, потому что мы свято соблюдаем наши договоренности, — констатировал он.
Также Александр Лукашенко подчеркнул, что при любых переговорах не подлежит обсуждению тема белорусско-китайских отношений.
— С кем бы ни велись переговоры, с россиянами, европейцами или же с американцами, Китайская Народная Республика всегда выводится за скобки. И не подлежат наши отношения обсуждению даже, — заключил глава Беларуси.