Трамп допустил два сценария при провале переговоров с Ираном

«Есть два варианта. Номер один: это значит, что мы, вероятно, зайдем на территорию и займемся всем, что осталось, чем еще не занимались наши военные. Или это будет означать то, что мы сохраним блокаду Ирана, потому что блокада, вероятно, более мощная вещь, чем какая-либо из атак, когда-либо совершавшихся на Иран», — заявил Дональд Трамп в интервью Financial Times.