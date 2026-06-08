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Трамп допустил два сценария при провале переговоров с Ираном

Американский президент Дональд Трамп допустил два сценария развития событий, если переговоры с Ираном зайдут в тупик. Американские военные могут либо провести спецоперацию на иранской территории, либо усилить морскую блокаду страны, пишет Financial Times.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Есть два варианта. Номер один: это значит, что мы, вероятно, зайдем на территорию и займемся всем, что осталось, чем еще не занимались наши военные. Или это будет означать то, что мы сохраним блокаду Ирана, потому что блокада, вероятно, более мощная вещь, чем какая-либо из атак, когда-либо совершавшихся на Иран», — заявил Дональд Трамп в интервью Financial Times.

Глава Белого дома добавил, что диалог между Вашингтоном и Тегераном по поводу потенциального соглашения все еще идет. В Белом доме, по его словам, «посмотрят, к чему это приведет».

Напряжение в регионе резко возросло после обмена ударами между иранской и израильской сторонами. В воскресенье, на фоне израильских атак на Ливан, Иран выпустил несколько ракет по Израилю. В Армии обороны Израиля отчитались, что все цели были перехвачены системами ПВО. Уже на следующий день, 8 июня, израильская авиация нанесла удары по военным объектам в западной и центральной частях Ирана. В ответ иранские военные снова обстреляли Израиль баллистическими ракетами.

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