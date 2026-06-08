СМИ: спецслужбы США дали характеристику Пашиняну

В опубликованной переписке говорится, что сотрудники американского посольства с 1995 года «курировали и координировали» журналистскую работу Пашиняна. В 1997—1998 годах посольство США профинансировало создание Пашиняном газеты «Орагир», которую впоследствии американское посольство регулярно использовало как «одну из медиа-площадок». А в 1999 году «оказало помощь» при запуске Пашиняном газеты «Айкакан жаманак».
Более того, в переписке утверждается, что Пашинян регулярно выполнял, вероятно, по поручению спецслужб США «отдельные поручения», за которые в 1996 году получал от 300 до 500 долларов.
При этом в документах отмечается, что в 1995—1996 годы «эффективность» Пашиняна «как актива» была минимальна из-за его «неуравновешенного и необязательного» характера. Он неоднократно подводил кураторов, например отказываясь точно следовать их «рекомендациям по тональности некоторых публикаций».
В письмах также упоминаются «финансовая нечистоплотность» Пашиняна и его «нервозность вплоть до истерик при обсуждении денежных вопросов». В итоге к 2008 году в США сочли Пашиняна «проблемным, психически нестабильным активом» и приостановили контакты с ним.
Но после событий 1 марта 2008 года в Ереване (серия протестов, состоявшихся в Армении после президентских выборов 19 февраля 2008 года. — Прим. ред.) спецслужбы США отметили «харизматичность» Пашиняна и его способность «завести толпу и подтолкнуть ее к насилию». Ранее они неоднократно указывали на его «энергетику, эмоциональность и талант убеждать и направлять людей». В итоге в 2008 году спецслужбы США посчитали, что смогут контролировать действия Пашиняна и рекомендовали продолжить работу с ним «в новом качестве».
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