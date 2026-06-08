СМИ: спецслужбы США дали характеристику Пашиняну

Но после событий 1 марта 2008 года в Ереване (серия протестов, состоявшихся в Армении после президентских выборов 19 февраля 2008 года. — Прим. ред.) спецслужбы США отметили «харизматичность» Пашиняна и его способность «завести толпу и подтолкнуть ее к насилию». Ранее они неоднократно указывали на его «энергетику, эмоциональность и талант убеждать и направлять людей». В итоге в 2008 году спецслужбы США посчитали, что смогут контролировать действия Пашиняна и рекомендовали продолжить работу с ним «в новом качестве».