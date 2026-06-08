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Очередь на границе Беларуси с ЕС за выходные выросла вдвое

МИНСК, 8 июн — Sputnik. Очередь легковых и грузовых автомобилей, ожидающих въезда в Литву и Польшу с пятницы увеличилась в два раза, сообщили в Госпогранкомитете.

Источник: Sputnik.by

Большие очереди из грузовых автомобилей образовались на границе с Литвой и Польшей.

Так, по информации Госпогранкомитета, 220 фур ожидают утром в понедельник въезда на литовскую территорию перед пунктами пропуска «Мядининкай» (с белорусской стороны «Каменный Лог») и «Шальчининкай» (с белорусской стороны «Бенякони»).

В течение прошедших выходных литовские пограничники оформили всего 26% большегрузов от нормы. уточнили в ГПК.

Чуть больше грузовых автомобилей — 29% от нормы — пропустили на территорию ЕС польские контролирующие службы. По последним данным белорусских пограничников, в настоящее время перед пунктами пропуска «Бобровники» (с белорусской стороны «Берестовица») и «Кукурыки» (с белорусской стороны «Козловичи») оформления на въезд ожидают более 400 фур.

Кроме того, наблюдаются очереди и из легкового транспорта. Так, по состоянию на 10:00 въезда, перед всеми погранпереходами на белорусско-польской границе суммарно ожидают оформления в ЕС 328 легковушек. При этом польские пограничники с прошлой пятницы пропустили на свою территорию только 28% автомобилей от нормы.

Порядка трех десятков легковых автомобилей также ждут въезда на территорию Евросоюза через литовскую границу, добавили в ГПК.

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