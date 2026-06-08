Очередь на границе Беларуси с ЕС за выходные выросла вдвое

Кроме того, наблюдаются очереди и из легкового транспорта. Так, по состоянию на 10:00 въезда, перед всеми погранпереходами на белорусско-польской границе суммарно ожидают оформления в ЕС 328 легковушек. При этом польские пограничники с прошлой пятницы пропустили на свою территорию только 28% автомобилей от нормы.