Депутат Госдумы объяснил, почему Пашинян не получил 50% голосов

Парламентарий считает, что глава армянского кабмина пытается получить максимум выгоды сразу с двух сторон: от Запада и от партнерства с Россией. По его словам, политик стремится забрать как можно больше преференций из обоих направлений.
«В Армению было направлено много западных денег, возможностей, туда приезжал [Владимир] Зеленский. Пашинян хочет усидеть на двух стульях, но они могут разъехаться, порваться можно. Итоги выборов говорят о том, что мнение армянского народа разделилось, поэтому Пашинян не набрал 50%. Раскол налицо», — отметил собеседник NEWS.ru.
Колесник также отметил, что если бы Никол Пашинян набрал 50% голосов, то у него была бы возможность сформировать кабинет министров. Теперь, по мнению депутата, остается только наблюдать за развитием событий.
Депутат отметил, что отношения между Москвой и Ереваном сейчас становятся напряженными. Однако, по его словам, российская сторона сделает всё возможное, чтобы сохранить конструктивный диалог. Для этого, как указал политик, необходимо опираться на здравую часть армянского народа.
Напомним, ранее Центризбирком Армении обнародовал данные: партия Пашиняна «Гражданский договор» получила 49,81% голосов. За нее проголосовали 727 160 граждан.