Лукашенко предложил Гане создавать предприятия в Беларуси

«И если мы сможем обеспечить ваши интересы здесь, в Европе, вы можете опереться на Беларусь. Мы будем заинтересованы, если вы на территории Беларуси будете строить свои предприятия, совместные предприятия с белорусами», — приводит его слова пресс-служба.