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Лукашенко предложил Гане создавать предприятия в Беларуси

МИНСК, 8 июн — Sputnik. Беларусь заинтересована в совместных с Ганой предприятиях на территории республики, в том числе, по переработке какао-бобов, заявил глава республики Александр Лукашенко.

Источник: Sputnik.by

Белорусский лидер в понедельник проводит переговоры с президентом Ганы Джоном Драмани Махамой.

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь заинтересована в товарах из этой африканской страны.

«И если мы сможем обеспечить ваши интересы здесь, в Европе, вы можете опереться на Беларусь. Мы будем заинтересованы, если вы на территории Беларуси будете строить свои предприятия, совместные предприятия с белорусами», — приводит его слова пресс-служба.

Глава государства уточнил, что рассчитывает найти в Гане серьезную точку опоры на западе Африки.

«Очень хотелось бы, чтобы на западном побережье этого уникального природного образования, которым является Африканский континент, мы нашли своих друзей и серьезную точку опоры в экономике», — добавил Лукашенко.

Он предложил создание предприятия по переработке какао-бобов с последующим экспортом продукции на пространстве Евразии.

Также белорусский лидер предложил Махаме помочь в обеспечении продовольственной безопасности Ганы.

Гана является одним из ключевых поставщиков какао-бобов на белорусский рынок.

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