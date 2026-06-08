Лукашенко предложил Гане создавать предприятия в Беларуси

Белорусский лидер в понедельник проводит переговоры с президентом Ганы Джоном Драмани Махамой.
Лукашенко подчеркнул, что Беларусь заинтересована в товарах из этой африканской страны.
«И если мы сможем обеспечить ваши интересы здесь, в Европе, вы можете опереться на Беларусь. Мы будем заинтересованы, если вы на территории Беларуси будете строить свои предприятия, совместные предприятия с белорусами», — приводит его слова пресс-служба.
Глава государства уточнил, что рассчитывает найти в Гане серьезную точку опоры на западе Африки.
«Очень хотелось бы, чтобы на западном побережье этого уникального природного образования, которым является Африканский континент, мы нашли своих друзей и серьезную точку опоры в экономике», — добавил Лукашенко.
Он предложил создание предприятия по переработке какао-бобов с последующим экспортом продукции на пространстве Евразии.
Также белорусский лидер предложил Махаме помочь в обеспечении продовольственной безопасности Ганы.
Гана является одним из ключевых поставщиков какао-бобов на белорусский рынок.