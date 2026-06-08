Эксперт: США сейчас невыгодна эскалация на Ближнем Востоке

По мнению эксперта, американская администрация в настоящее время не стремится к эскалации конфликта и пытается убедить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху воздерживаться от масштабных военных действий. Вместе с тем, Кириллов допускает прямое вовлечение США в удары по Ирану — но только при условии, если конфликт выйдет на принципиально иной уровень.
Пока преждевременно говорить о том, что (президент США Дональд) Трамп присоединится к ударам. Это может произойти, если эскалацию остановить не удастся, если она перейдет на какой-то принципиально иной уровень.
В текущей ситуации обмена ударами речь о вовлечении США не идет, уверен политолог. По его мнению, Трамп будет пытаться восстановить статус кво, который держался с начала апреля.
Пока американцы будут, наоборот, стараться остановить эскалацию конфликта будучи заинтересованы в сделке с Ираном.
Ранее сообщалось, что 7 июня Иран обстрелял ракетами северные районы Израиля. Это произошло после того, как Израиль нанес удар по пригороду столицы Ливана. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудит с Нетаньяху ситуацию на Ближнем Востоке и призовет его воздержаться от эскалации.