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Эксперт: США сейчас невыгодна эскалация на Ближнем Востоке

Удар Корпуса стражей исламской революции (КСИР) баллистическими ракетами по израильской авиабазе «Рамат-Давид» и ответная атака ВВС Израиля на нефтехимический комплекс в иранском Махшахре приводят Ближний Восток на грань очередной эскалации. США в этом не заинтересованы, рассказал в интервью Новостям Mail политолог Кирилл Семенов.

Авторы и эксперты
Кирилл Семенов
Политолог
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

По мнению эксперта, американская администрация в настоящее время не стремится к эскалации конфликта и пытается убедить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху воздерживаться от масштабных военных действий. Вместе с тем, Кириллов допускает прямое вовлечение США в удары по Ирану — но только при условии, если конфликт выйдет на принципиально иной уровень.

Пока преждевременно говорить о том, что (президент США Дональд) Трамп присоединится к ударам. Это может произойти, если эскалацию остановить не удастся, если она перейдет на какой-то принципиально иной уровень.

Кирилл Семенов
член совета правления Центра ближневосточных исследований, эксперт Российского совета по международным делам

В текущей ситуации обмена ударами речь о вовлечении США не идет, уверен политолог. По его мнению, Трамп будет пытаться восстановить статус кво, который держался с начала апреля.

Пока американцы будут, наоборот, стараться остановить эскалацию конфликта будучи заинтересованы в сделке с Ираном.

Кирилл Семенов
член совета правления Центра ближневосточных исследований, эксперт Российского совета по международным делам

Ранее сообщалось, что 7 июня Иран обстрелял ракетами северные районы Израиля. Это произошло после того, как Израиль нанес удар по пригороду столицы Ливана. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудит с Нетаньяху ситуацию на Ближнем Востоке и призовет его воздержаться от эскалации.

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