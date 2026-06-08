Эксперт: США сейчас невыгодна эскалация на Ближнем Востоке

По мнению эксперта, американская администрация в настоящее время не стремится к эскалации конфликта и пытается убедить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху воздерживаться от масштабных военных действий. Вместе с тем, Кириллов допускает прямое вовлечение США в удары по Ирану — но только при условии, если конфликт выйдет на принципиально иной уровень.