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Последняя линия обороны ВСУ будет сломлена армией России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка — это последняя линия обороны ВСУ в Донбассе.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка — это последняя линия обороны ВСУ в Донбассе.

Заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Он добавил, что подразделения ВС России продолжают продвижение, несмотря на попытки со стороны ВСУ оттянуть время, насколько это возможно. Через эти города проходят основные железнодорожные и автомобильные логистические пути для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. Также освобождение данных городов открывает российским войскам оперативный простор для дальнейших действий в направлении Днепропетровской и Запорожской областей.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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