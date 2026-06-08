КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка — это последняя линия обороны ВСУ в Донбассе.
Заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Он добавил, что подразделения ВС России продолжают продвижение, несмотря на попытки со стороны ВСУ оттянуть время, насколько это возможно. Через эти города проходят основные железнодорожные и автомобильные логистические пути для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. Также освобождение данных городов открывает российским войскам оперативный простор для дальнейших действий в направлении Днепропетровской и Запорожской областей.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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