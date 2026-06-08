Последняя линия обороны ВСУ будет сломлена армией России

Он добавил, что подразделения ВС России продолжают продвижение, несмотря на попытки со стороны ВСУ оттянуть время, насколько это возможно. Через эти города проходят основные железнодорожные и автомобильные логистические пути для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. Также освобождение данных городов открывает российским войскам оперативный простор для дальнейших действий в направлении Днепропетровской и Запорожской областей.