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Захарова прокомментировала парламентские выборы в Армении

Выборы в Армении состоялись в условиях «беспрецедентного давления на оппозицию и вмешательства со стороны Запада», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

Она отметила, что Москва намерена выстраивать курс в отношении Еревана, принимая во внимание реальные шаги армянского руководства.

По словам Захаровой, поддержка партии «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна по итогам голосования заметно снизилась. Она подчеркнула, что в России «всегда были и будут заинтересованы в сильной и подлинно суверенной Армении».

Как полагает представитель МИД, прошедшие выборы наглядно продемонстрировали крайнюю поляризацию армянского общества. При этом, по ее мнению, в обществе очевиден широкий запрос на развитие связей с РФ и дальнейшее пребывание Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Захарова добавила, что армянский народ является для России братским, и Москва желает ему мира и процветания.

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