Захарова прокомментировала парламентские выборы в Армении

Она отметила, что Москва намерена выстраивать курс в отношении Еревана, принимая во внимание реальные шаги армянского руководства.
По словам Захаровой, поддержка партии «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна по итогам голосования заметно снизилась. Она подчеркнула, что в России «всегда были и будут заинтересованы в сильной и подлинно суверенной Армении».
Захарова добавила, что армянский народ является для России братским, и Москва желает ему мира и процветания.
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