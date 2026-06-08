Полковник Ходаренок об «Орешнике»: Зеленскому не поможет самый надежный бункер

Владимир Путин сказал следующее: «Открою вам большую военную государственную тайну: просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки, посчитали до миллиметра все. Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решения о полноформатном применении “Орешника” по назначаемым целям, в том числе в районе городской застройки».