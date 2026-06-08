Полковник Ходаренок об «Орешнике»: Зеленскому не поможет самый надежный бункер

На прошлой неделе президент России Владимир Путин высказался об особенностях боевого применения «Орешника» в ходе СВО. Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок порассуждал о том, как усовершенствуют ракетный комплекс и какой может быть уже следующая атака.
Владимир Путин сказал следующее: «Открою вам большую военную государственную тайну: просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки, посчитали до миллиметра все. Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решения о полноформатном применении “Орешника” по назначаемым целям, в том числе в районе городской застройки».
Есть все основания полагать, что ~под городской застройкой президент имел в виду места расположения пунктов высших звеньев управления военного и политического руководства Украины~, поскольку российская армия, как известно, не наносит ударов сугубо по гражданским объектам и жертвы среди мирного населения Незалежной минимальны по сравнению с другими военными конфликтами последних десятилетий.
Пункты высших звеньев управления, как правило, представляют собой подземные сооружения самых высоких степеней защиты. Они расположены на глубине несколько десятков (иногда сотен) метров, служебные и бытовые помещения прикрыты слоями железобетона толщиной в несколько метров.
Чтобы вывести из строя подобный пункт управления и поразить боевой расчет, размещенный на этом КП, требуется или специальный боеприпас или же конвенциональные средства поражения особого, проникающего типа. К примеру, к таковым относится американская бомба GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast. Она весит 9,5 тонны, из которых 8,4 приходится на взрывчатое вещество. Возможности GBU-43/B вполне сравнимы с тактическим ядерным оружием.
У военных есть такие выражения — «режим половинной мощности» или «регулируемая мощность подрыва боевой части». ~Ранее в ходе выполнения боевых стрельб боевые блоки «Орешника» не оснащались взрывчатыми веществами. Урон эта ракета наносила не взрывчаткой, а кинетической энергией боевого блока~.
Иными словами, в полном объеме и при комплектации «Орешника» различными боевыми частями, тактико-технические характеристики ракетного комплекса продемонстрированы еще не были. И это еще только предстоит сделать.
«Орешник» — не самое дешевое средство поражения. И привлекать подобную систему надо для поражения только особо важных объектов противника, к примеру, пунктов высших звеньев управления. Однако если усовершенствовать боевой блок «Орешника» до уровня проникающего боеприпаса (а именно подобные требуются для вывода из строя подземных укрытий), то в таком качестве он наверняка может легко пробить десятки метров грунта, несколько метров железобетона, вызвать подвижки слоев грунта, тем самым привести к обрушению перекрытий и полностью вывести из строя командный пункт.
И после заявлений президента России можно считать, что подобную сложную инженерную задачу отечественные разработчики все-таки успешно решили.
Таким образом, слова «пора наносить удары по центрам принятия решений» могут быть наконец-то в ближайшее время реализованы на практике.
~Причем в отдельных случаях можно даже не поражать подземный командный пункт в целом, а завалить только входы/выходы из него~, в большинстве случаев их не больше двух (и они хорошо известны).
Следовательно, можно предположить, что непосредственно в такой версии и состоится следующее боевое применение «Орешника». И именно этот комплекс украинское военно-политическое руководство должно сегодня считать главной угрозой не только для своего функционирования, но и физического существования.
То есть президенту Зеленскому и самый защищенный бункер может уже завтра не помочь.
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Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).