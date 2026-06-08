Лукашенко назвал философию политики Беларуси в мире

Президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах с президентом Ганы Джоном Драмани Махамой в понедельник, 8 июня, назвал философию политики Беларуси в мире. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
По словам Александра Лукашенко, философия политики Беларуси в мире и прежде всего на Африканском континенте довольно проста. Белорусская сторона, заметил глава государства, готова поставлять в Африку продукты сельского хозяйства, промышленности. Кроме того, республика может подготовить кадры, которые будут работать на непростой, сложной технике.
Президент Беларуси уверен, что визит президента Ганы сможет обеспечить фундамент для развития более серьезных отношений между двумя странами.
— Если у вас будет интерес, мы значительно вам можем помочь в решении вашей главной задачи — обеспечении продовольственной безопасности Ганы, — подчеркнул глава Беларуси.