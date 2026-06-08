Лукашенко назвал философию политики Беларуси в мире

По словам Александра Лукашенко, философия политики Беларуси в мире и прежде всего на Африканском континенте довольно проста. Белорусская сторона, заметил глава государства, готова поставлять в Африку продукты сельского хозяйства, промышленности. Кроме того, республика может подготовить кадры, которые будут работать на непростой, сложной технике.