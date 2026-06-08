Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Польша не планирует возобновлять грузовое движение в ПП «Кузница»

МИНСК, 8 июн — Sputnik. Польша пока не планирует возобновлять движение грузового транспорта в погранпереходе «Кузница» (с белорусской стороны «Брузги»), об этом сообщил министр внутренних дел и администрации республики Марчин Кервиньский.

Источник: Sputnik.by

Автомобильный пункт пропуска «Кузница» был закрыт Варшавой 9 ноября 2021 года из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе. В ноябре 2025 года Польша открыла переход, однако только для легковых автомобилей.

«На данном этапе мы не планируем изменения объема работы пограничного перехода в “Кузнице”, — сказал Кервиньский.

По его словам, решения о вопросах открытия пограничных переходов принимаются, исходя из анализа безопасности, проводимого спецслужбами и Пограничной стражей.

Однако министр не исключил, что грузовое движение в данном пункте пропуска может возобновиться в будущем.

Из шести пунктов пропуска на границе Беларуси и Польши в настоящее время работает четыре, причем «Кузница» предназначена только для легкового транспорта, а «Бобровники» — для пассажирских перевозок и некоторых типов грузовиков.