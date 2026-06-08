Польша не планирует возобновлять грузовое движение в ПП «Кузница»

Автомобильный пункт пропуска «Кузница» был закрыт Варшавой 9 ноября 2021 года из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе. В ноябре 2025 года Польша открыла переход, однако только для легковых автомобилей.
«На данном этапе мы не планируем изменения объема работы пограничного перехода в “Кузнице”, — сказал Кервиньский.
По его словам, решения о вопросах открытия пограничных переходов принимаются, исходя из анализа безопасности, проводимого спецслужбами и Пограничной стражей.
Однако министр не исключил, что грузовое движение в данном пункте пропуска может возобновиться в будущем.
Из шести пунктов пропуска на границе Беларуси и Польши в настоящее время работает четыре, причем «Кузница» предназначена только для легкового транспорта, а «Бобровники» — для пассажирских перевозок и некоторых типов грузовиков.