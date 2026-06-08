Кроме того, я также хотел бы, наверное, обратить особое внимание, что и Макрон, и Стармер, и Мерц, они пытаются говорить о мире и одновременно акцентируют свои намерения содействовать киевскому режиму в производстве новых видов вооружений для продолжения войны. Это ли не является непоследовательностью речи? И это ли лучшим образом не демонстрирует истинные намерения европейских столиц?