Киевский режим делает все, чтобы затормозить процесс мирного урегулирования на Украине.
Удар ВСУ по пассажирскому поезду в Крыму существенно осложняет попытки перехода к мирному урегулированию.
Кремль обратил внимание на двуличие Запада, который, говоря о мире, акцентирует намерение помогать Киеву в производстве оружия.
Сложно представить, как сейчас договариваться с киевским режимом.
В Кремле указали на непоследовательность лидеров «евротройки».
Кроме того, я также хотел бы, наверное, обратить особое внимание, что и Макрон, и Стармер, и Мерц, они пытаются говорить о мире и одновременно акцентируют свои намерения содействовать киевскому режиму в производстве новых видов вооружений для продолжения войны. Это ли не является непоследовательностью речи? И это ли лучшим образом не демонстрирует истинные намерения европейских столиц?
Учения НАТО являются предметом пристального отслеживания для Минобороны России, РФ принимает все меры для своей безопасности.
Кремль воздержался от официальных комментариев по поводу выборов в Армении.
Мы ждем этих окончательных результатов. Пока же мы тщательно фиксируем все сообщения, которые появляются вокруг этих выборов. В том числе мы фиксируем и сообщения о тех многочисленных нарушениях, которые имели место в ходе этих выборов.
Международный бизнес, несмотря на санкции, продолжает работу на российском рынке.
Россия заинтересована в привлечении иностранных инвестиций в страну.
Мы продолжаем свою заинтересованность в привлечении иностранных инвестиций. Об этом шла речь также и в выступлении президента [на ПМЭФ-2026], и в ходе панельной дискуссии, которая имела место.
Власти разрабатывают комплекс мер, чтобы исправить определенные проблемы с топливом в Крыму.
Принимаются меры для того чтобы об этом не приходилось говорить, работает наше Минэнерго. В настоящий момент действительно определенные проблемы есть и разрабатывается комплекс мер, чтобы эту ситуацию исправлять.
Владимир Путин 8 июня встретится с генеральным директором Объединенной судостроительной корпорации Андреем Пучковым.