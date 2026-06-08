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Андрей Бочаров и Виорел Флоча встретились в Волгограде

Губернатор и руководитель вуза обсудили вопросы межведомственного взаимодействия, подготовки кадров, другие ключевые темы.

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров и новый глава волгоградской Академии МВД РФ Виорел Флоча встретились 8 июня в Волгограде.

«Губернатор и руководитель вуза обсудили вопросы межведомственного взаимодействия, подготовки кадров, другие ключевые темы», — уточняют в пресс-службе администрации региона.

В ходе рабочей встречи глава области подтвердил готовность оказывать поддержку учебному заведению в решении совместных задач.

Ранее vlg.aif.ru сообщил, что начальник ГУ МВД по Волгоградской области Дмитрий Свинов покинул свой пост. Временно ведомство возглавляет один из заместителей экс-руководителя.