Андрей Бочаров и Виорел Флоча встретились в Волгограде

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров и новый глава волгоградской Академии МВД РФ Виорел Флоча встретились 8 июня в Волгограде.
«Губернатор и руководитель вуза обсудили вопросы межведомственного взаимодействия, подготовки кадров, другие ключевые темы», — уточняют в пресс-службе администрации региона.
В ходе рабочей встречи глава области подтвердил готовность оказывать поддержку учебному заведению в решении совместных задач.
Ранее vlg.aif.ru сообщил, что начальник ГУ МВД по Волгоградской области Дмитрий Свинов покинул свой пост. Временно ведомство возглавляет один из заместителей экс-руководителя.