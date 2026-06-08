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«Пул Первого» раскрыл связь конфет «Президент» из Дворца независимости и визитом главы Ганы

«Пул Первого» раскрыл связь белорусских конфет «Президент» и визитом главы Ганы.

Источник: Комсомольская правда

Телеграм-канал «Пул Первого» раскрыл связь белорусских конфет «Президент» и визитом главы Ганы Джона Драмани Махамы.

Конфеты «Президент» являются эксклюзивом Дворца Независимости и традиционным элементом протокольных встреч на высшем уровне.

«Сегодня на встрече с президентом Ганы они приобретают особый символизм», — обратили внимание в телеграм-канале.

Все дело в том, что Гана — это один из ключевых поставщиков какао-бобов для шоколадного производства республики.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал философию политики Беларуси в мире.

Тем временем Лукашенко сказал, что должен делать богатый человек.

А еще российский бизнесмен Дмитрий Мазепин навал лучший фильм, который видел белорусский президент.

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