«Пул Первого» раскрыл связь конфет «Президент» из Дворца независимости и визитом главы Ганы

Телеграм-канал «Пул Первого» раскрыл связь белорусских конфет «Президент» и визитом главы Ганы Джона Драмани Махамы.
Конфеты «Президент» являются эксклюзивом Дворца Независимости и традиционным элементом протокольных встреч на высшем уровне.
«Сегодня на встрече с президентом Ганы они приобретают особый символизм», — обратили внимание в телеграм-канале.
Все дело в том, что Гана — это один из ключевых поставщиков какао-бобов для шоколадного производства республики.
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