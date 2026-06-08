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CNN узнал о планах Израиля наносить удары по Ирану несколько дней

Израиль готовится к длительному конфликту с Ираном. Нынешняя волна ударов может растянуться минимум на несколько дней. Об этом в понедельник сообщил CNN неназванный представитель израильских военных.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Как уточняет CNN со ссылкой на чиновника, армия Израиля планирует боевые действия на несколько суток и не исключает долгой кампании*.

По словам собеседника, именно Иран нарушил перемирие накануне. С тех пор Тегеран выпустил по израильской территории не менее 30 баллистических ракет. Еще две запустили хуситы. В ответ Израиль провел две волны атак. Первый удар пришелся по стратегическим системам ПВО Ирана. Второй — по иранскому объекту нефтехимической промышленности, который использовался для производства ракет и других вооружений.

Представитель военных подчеркнул, что Израиль действовал самостоятельно, однако США помогали перехватывать иранские ракеты. При этом израильские военные координировали свои шаги с Центральным командованием ВС США (CENTCOM). Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Эяль Замир дважды провел переговоры с главой CENTCOM адмиралом Брэдом Купером.

Ранее в ЦАХАЛ заявили, что вечером в воскресенье военные впервые с 8 апреля засекли и перехватили несколько баллистических ракет, запущенных Ираном. Утром 8 июня стало известно, что Израиль нанес авиаудары по военным целям в западной и центральной частях Ирана. Иранские военные, в свою очередь, продолжили обстреливать Израиль баллистическими ракетами.

* 8 июня Иран объявил о прекращении ударов по Израилю. При этом в Тегеране предупредили о более жесткой реакции в случае возобновления ударов Израиля по Ливану.

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