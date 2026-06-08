CNN узнал о планах Израиля наносить удары по Ирану несколько дней

По словам собеседника, именно Иран нарушил перемирие накануне. С тех пор Тегеран выпустил по израильской территории не менее 30 баллистических ракет. Еще две запустили хуситы. В ответ Израиль провел две волны атак. Первый удар пришелся по стратегическим системам ПВО Ирана. Второй — по иранскому объекту нефтехимической промышленности, который использовался для производства ракет и других вооружений.