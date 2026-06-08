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Лавров прокомментировал «письмо» Зеленского Путину

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что направленное президенту России Владимиру Путину «письмо» Владимира Зеленского было разослано по всему миру. Это, по его словам, не является поступком «вежливых людей».

Источник: РИА "Новости"

Кроме того, по мнению министра, это свидетельствует об отсутствии у Киева заинтересованности в переговорах.

«Относительно вероятности возобновления переговоров с Украиной или по украинскому вопросу президент России Владимир Путин на ПМЭФ подробно на эту тему высказался. В том числе с учетом опубликованного накануне такого большого “письма” Зеленского, которое было адресовано президенту Путину, но почему-то было разослано всему миру. Так, наверное, вежливые люди не поступают. И президент оценил это письмо скорее как указание на то, что переговоры Украине не нужны», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бангладеш Халилуром Рахманом.

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