Лавров прокомментировал «письмо» Зеленского Путину

«Относительно вероятности возобновления переговоров с Украиной или по украинскому вопросу президент России Владимир Путин на ПМЭФ подробно на эту тему высказался. В том числе с учетом опубликованного накануне такого большого “письма” Зеленского, которое было адресовано президенту Путину, но почему-то было разослано всему миру. Так, наверное, вежливые люди не поступают. И президент оценил это письмо скорее как указание на то, что переговоры Украине не нужны», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бангладеш Халилуром Рахманом.