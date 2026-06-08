Ситуацию оценили на месте

«Задача местных властей и нас, депутатов, была убедить первых лиц региона в необходимости решения проблемы, — прокомментировал депутат регионального парламента Игорь Умербаев. — И, действительно, Губернатор обещал, что как только такие возможности появятся, средства будут выделены. Думаю, в немалой степени потому, что видны неравнодушие и деятельность местной власти. Не стали ждать, когда будут выделены деньги на строительство социального жилья — пошли на договоренность с застройщиком. Впоследствии квартиры будут выкуплены в рамках областной программы. Нет помещения для библиотеки — нашли временное решение — помещение арендовали у гостиницы. Надеюсь, будут найдены возможности и для нового “Дома детского творчества”. Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Иванович Шимкив заверил: всё, чем может помочь региональный парламент, будет сделано», — подчеркнул Игорь Умербаев.