Ситуацию оценили на месте

В ходе рабочей поездки Губернатор Андрей Травников и Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, депутат Государственной думы РФ Олег Иванинский, депутаты регионального парламента Игорь Умербаев и Дмитрий Игумнов побывали в Усть-Таркском районе области.
Первым в плане поездки стал осмотр площадки строящегося многоквартирного дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В здании предусмотрено восемь однокомнатных квартир общей площадью по 34 кв. метра.
Глава региона позитивно оценил практику района: строить социальное жилье не по государственному и не по муниципальному контракту. Застройщик строит здание с последующим выкупом квартир в собственность района. Судя по тому, что ввод дома в эксплуатацию планируется до 1 августа 2026 года, опыт оправданный.
Проблемой для района остается ситуация с учреждением дополнительного образования «Дом детского творчеств», где занимаются более трехсот детей. Здание, которому без малого 90 лет, по предварительным обследованиям признано аварийным. Как пояснил глава Усть-Таркского района Дмитрий Шиберт, проведено детальное обследование с определением параметров дефектов и повреждений прочностных характеристик материалов основных несущих конструкций здания. В настоящее время ведётся работа по поиску альтернативных помещений для размещения учреждения, а также детских кружков и объединений, функционирующих в данном здании. В качестве решения проблемы районные власти рассматривают вариант выкупа здания торгового центра «Солнечный» с проведением там ремонтных работ. Либо строительство модульного здания для Доме детского творчества. Оба варианта требуют бюджетного финансирования.
«Задача местных властей и нас, депутатов, была убедить первых лиц региона в необходимости решения проблемы, — прокомментировал депутат регионального парламента Игорь Умербаев. — И, действительно, Губернатор обещал, что как только такие возможности появятся, средства будут выделены. Думаю, в немалой степени потому, что видны неравнодушие и деятельность местной власти. Не стали ждать, когда будут выделены деньги на строительство социального жилья — пошли на договоренность с застройщиком. Впоследствии квартиры будут выкуплены в рамках областной программы. Нет помещения для библиотеки — нашли временное решение — помещение арендовали у гостиницы. Надеюсь, будут найдены возможности и для нового “Дома детского творчества”. Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Иванович Шимкив заверил: всё, чем может помочь региональный парламент, будет сделано», — подчеркнул Игорь Умербаев.
Первые лица региона и депутаты приняли участие в церемонии возложения цветов к Монументу воинской славы, встречах с волонтерами, представителями семей участников специальной военной операции и руководителями предприятий района.
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