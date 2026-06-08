ToI: ЦАХАЛ рассказал о готовности вести боевые действия против Ирана

В ответ Израиль нанес две волны ударов по иранской территории. В ходе первой атаки, по данным ЦАХАЛ, были поражены девять иранских систем ПВО в западной и центральной частях страны. А утром в понедельник израильские ВВС нанесли удар по трем заводам нефтехимического комплекса на юго-западе Ирана.