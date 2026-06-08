Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ToI: ЦАХАЛ рассказал о готовности вести боевые действия против Ирана

Израильская армия (ЦАХАЛ) готовится вести боевые действия против Ирана еще как минимум несколько дней. В военном ведомстве также не исключают, что ситуация может перерасти в полномасштабное возобновление войны.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Израильская газета Time of Israel сообщает, что, согласно ЦАХАЛ, боевые действия продлятся несколько дней и вооруженные силы Израиля готовы к затяжному конфликту*.

В статье говорится, что с прошлой ночи Иран выпустил по территории Израиля не менее 20 баллистических ракет. По данным израильских военных, все они были либо перехвачены, либо упали на незаселенной местности.

Утром в понедельник к атаке присоединилась йеменская группировка «Ансар Аллах», которая запустила по Израилю две баллистические ракеты. В ЦАХАЛ уточнили, что одну из них удалось перехватить, а вторая не достигла границ Израиля.

В ответ Израиль нанес две волны ударов по иранской территории. В ходе первой атаки, по данным ЦАХАЛ, были поражены девять иранских систем ПВО в западной и центральной частях страны. А утром в понедельник израильские ВВС нанесли удар по трем заводам нефтехимического комплекса на юго-западе Ирана.

В Израиле подчеркнули, что все удары наносятся исключительно силами израильских ВВС. При этом они координируют свои действия с Центральным командованием ВС США (CENTCOM). Американские военные также принимали участие в перехвате иранских ракет, выпущенных по Израилю, отмечает ToI.

Кроме того, газета сообщает, что начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир провел переговоры со своим американским коллегой Брэдом Купером.

* 8 июня Иран объявил о прекращении ударов по Израилю. При этом в Тегеране предупредили о более жесткой реакции в случае возобновления ударов Израиля по Ливану.

Узнать больше по теме
ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше