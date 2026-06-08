ToI: ЦАХАЛ рассказал о готовности вести боевые действия против Ирана

Утром в понедельник к атаке присоединилась йеменская группировка «Ансар Аллах», которая запустила по Израилю две баллистические ракеты. В ЦАХАЛ уточнили, что одну из них удалось перехватить, а вторая не достигла границ Израиля.
В ответ Израиль нанес две волны ударов по иранской территории. В ходе первой атаки, по данным ЦАХАЛ, были поражены девять иранских систем ПВО в западной и центральной частях страны. А утром в понедельник израильские ВВС нанесли удар по трем заводам нефтехимического комплекса на юго-западе Ирана.
В Израиле подчеркнули, что все удары наносятся исключительно силами израильских ВВС. При этом они координируют свои действия с Центральным командованием ВС США (CENTCOM). Американские военные также принимали участие в перехвате иранских ракет, выпущенных по Израилю, отмечает ToI.
Кроме того, газета сообщает, что начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир провел переговоры со своим американским коллегой Брэдом Купером.
* 8 июня Иран объявил о прекращении ударов по Израилю. При этом в Тегеране предупредили о более жесткой реакции в случае возобновления ударов Израиля по Ливану.