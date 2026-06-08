Иран заявил о прекращении ударов по Израилю

Вечером 7 июня Иран осуществил пуск нескольких ракет в направлении севера Израиля. Воздушная тревога неоднократно объявлялась, в том числе в Хайфе. Атака была предпринята спустя несколько часов после заявлений иранской стороны о намерении ответить на недавний удар израильской армии по пригороду Бейрута. Впоследствии Армия обороны Израиля сообщила о нанесении ударов по военным объектам в центральной и западной частях Ирана. В ответ Иран продолжил обстрелы израильской территории.