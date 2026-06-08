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Иран заявил о прекращении ударов по Израилю

Центральный штаб военного командования вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» объявил о прекращении ударов по Израилю. Как следует из заявления, распространенного иранским агентством Fars, в Тегеране предупредили о возможности более мощных ответных мер в случае продолжения агрессии, в том числе на юге Ливана.

Источник: Reuters

«Объявляется прекращение операции вооруженных сил (Ирана — ред.), однако подчеркивается, что в случае продолжения агрессии, в том числе на юге Ливана, будут предприняты более сокрушительные и мощные меры», — говорится в документе.

В штабе военного командования Ирана охарактеризовали нанесенные удары по Израилю как «назидательный урок».

Вечером 7 июня Иран осуществил пуск нескольких ракет в направлении севера Израиля. Воздушная тревога неоднократно объявлялась, в том числе в Хайфе. Атака была предпринята спустя несколько часов после заявлений иранской стороны о намерении ответить на недавний удар израильской армии по пригороду Бейрута. Впоследствии Армия обороны Израиля сообщила о нанесении ударов по военным объектам в центральной и западной частях Ирана. В ответ Иран продолжил обстрелы израильской территории.

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