Иран заявил о прекращении ударов по Израилю

«Объявляется прекращение операции вооруженных сил (Ирана — ред.), однако подчеркивается, что в случае продолжения агрессии, в том числе на юге Ливана, будут предприняты более сокрушительные и мощные меры», — говорится в документе.
В штабе военного командования Ирана охарактеризовали нанесенные удары по Израилю как «назидательный урок».
Вечером 7 июня Иран осуществил пуск нескольких ракет в направлении севера Израиля. Воздушная тревога неоднократно объявлялась, в том числе в Хайфе. Атака была предпринята спустя несколько часов после заявлений иранской стороны о намерении ответить на недавний удар израильской армии по пригороду Бейрута. Впоследствии Армия обороны Израиля сообщила о нанесении ударов по военным объектам в центральной и западной частях Ирана. В ответ Иран продолжил обстрелы израильской территории.