Эксперт: зачем Стубб предложил новую схему диалога по Украине

Политолог считает, что Евросоюз намеренно вводит в заблуждение мировую прессу. По его прогнозам, уже к концу следующей недели международное сообщество поверит в то, что именно Европа якобы выступает главным инициатором мирного урегулирования кризиса. Кошкин подчеркнул: европейские политики стремятся выторговать условия, выгодные в первую очередь ЕС и невыгодные России. В этом, по его словам, и заключается их ключевая задача. Сейчас главная цель европейцев — прорваться за стол переговоров и занять там доминирующую позицию.