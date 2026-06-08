Эксперт: зачем Стубб предложил новую схему диалога по Украине

Эксперт отметил, что любой политик стремится укрепить собственные позиции. Он допустил, что Стубба рассматривали как возможного переговорщика с РФ. Его кандидатуру предлагали наравне с бывшим премьер-министром Италии Марио Драги. Фамилия Стубба постоянно всплывает в списке потенциальных представителей.
«Но у России есть своя позиция: все они находятся на стороне участников конфликта, и как они могут быть нейтральными личностями? Помимо прочего, он еще и предлагает некую трехступенчатую схему для начала переговоров, когда первый шаг должна сделать Еврокомиссия, дальше — Евротройка в лице Франции, Германии и Великобритании», — пояснил собеседник NEWS.ru.
Политолог считает, что Евросоюз намеренно вводит в заблуждение мировую прессу. По его прогнозам, уже к концу следующей недели международное сообщество поверит в то, что именно Европа якобы выступает главным инициатором мирного урегулирования кризиса. Кошкин подчеркнул: европейские политики стремятся выторговать условия, выгодные в первую очередь ЕС и невыгодные России. В этом, по его словам, и заключается их ключевая задача. Сейчас главная цель европейцев — прорваться за стол переговоров и занять там доминирующую позицию.
Ранее Стубб заявил, что восстанавливать диалог с Россией все равно придется рано или поздно. Он также отметил необходимость переговоров с Москвой по украинскому вопросу, но при этом ушел от ответа на вопрос о собственной кандидатуре.