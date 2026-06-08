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Эксперт: зачем Стубб предложил новую схему диалога по Украине

Президент Финляндии Александр Стубб выдвинул трехступенчатую схему для начала переговоров. Таким образом он пытается сделать Евросоюз главным инициатором мирного урегулирования на Украине. Об этом NEWS.ru рассказал заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин. По его словам, Европа рассчитывает получить от России уступки, выгодные Западу.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Эксперт отметил, что любой политик стремится укрепить собственные позиции. Он допустил, что Стубба рассматривали как возможного переговорщика с РФ. Его кандидатуру предлагали наравне с бывшим премьер-министром Италии Марио Драги. Фамилия Стубба постоянно всплывает в списке потенциальных представителей.

«Но у России есть своя позиция: все они находятся на стороне участников конфликта, и как они могут быть нейтральными личностями? Помимо прочего, он еще и предлагает некую трехступенчатую схему для начала переговоров, когда первый шаг должна сделать Еврокомиссия, дальше — Евротройка в лице Франции, Германии и Великобритании», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Политолог считает, что Евросоюз намеренно вводит в заблуждение мировую прессу. По его прогнозам, уже к концу следующей недели международное сообщество поверит в то, что именно Европа якобы выступает главным инициатором мирного урегулирования кризиса. Кошкин подчеркнул: европейские политики стремятся выторговать условия, выгодные в первую очередь ЕС и невыгодные России. В этом, по его словам, и заключается их ключевая задача. Сейчас главная цель европейцев — прорваться за стол переговоров и занять там доминирующую позицию.

Ранее Стубб заявил, что восстанавливать диалог с Россией все равно придется рано или поздно. Он также отметил необходимость переговоров с Москвой по украинскому вопросу, но при этом ушел от ответа на вопрос о собственной кандидатуре.

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