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СМИ: в США сочли, что ударами по Ирану Нетаньяху унизил Трампа

В понедельник Израиль нанес новые удары по военным объектам в западном и центральном Иране, что привело к эскалации напряженности, несмотря на усилия президента США Дональда Трампа предотвратить дальнейшие военные действия и продолжить дипломатические переговоры.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В Израиле заявили, что целью ударов была военная инфраструктура Ирана. Боевые действия начались через несколько часов после того, как Иран произвел ракетный залп по израильским объектам в отместку за израильские удары по Бейруту, пишет издание Fortune India.

После этого американский сенатор Крис Мерфи заявил, что Израиль ударами по Ирану «унизил» Трампа и проигнорировал его призыв к сдержанности.

Эта война унизительна для Трампа и американской власти в целом. Когда Трамп объявляет, что собирается позвонить Нетаньяху и попросить его отказаться от ответных мер, а Нетаньяху через несколько часов принимает эти ответные меры, унижение только усиливается.

Крис Мерфи
американский сенатор

Трамп во время телефонного разговора в воскресенье призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху воздержаться от дальнейших ударов, утверждая, что переговоры с Тегераном приближаются к «критической стадии».

Возобновление насилия на Ближнем Востоке бросило тень на продолжающиеся переговоры между США и Ираном. Однако Трамп заявил, что это «никак не повлияет на сделку», и подчеркнул, что именно он, а не Нетаньяху принимает все решения в регионе.

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