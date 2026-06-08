СМИ: в США сочли, что ударами по Ирану Нетаньяху унизил Трампа

Возобновление насилия на Ближнем Востоке бросило тень на продолжающиеся переговоры между США и Ираном. Однако Трамп заявил, что это «никак не повлияет на сделку», и подчеркнул, что именно он, а не Нетаньяху принимает все решения в регионе.