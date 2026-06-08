СМИ: в США сочли, что ударами по Ирану Нетаньяху унизил Трампа

После этого американский сенатор Крис Мерфи заявил, что Израиль ударами по Ирану «унизил» Трампа и проигнорировал его призыв к сдержанности.
Эта война унизительна для Трампа и американской власти в целом. Когда Трамп объявляет, что собирается позвонить Нетаньяху и попросить его отказаться от ответных мер, а Нетаньяху через несколько часов принимает эти ответные меры, унижение только усиливается.
Трамп во время телефонного разговора в воскресенье призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху воздержаться от дальнейших ударов, утверждая, что переговоры с Тегераном приближаются к «критической стадии».
Возобновление насилия на Ближнем Востоке бросило тень на продолжающиеся переговоры между США и Ираном. Однако Трамп заявил, что это «никак не повлияет на сделку», и подчеркнул, что именно он, а не Нетаньяху принимает все решения в регионе.