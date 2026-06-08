Политолог оценил итоги выборов в Армении

Чеснаков в комментарии для издания «Актуальные комментарии» пишет, что одним из важных факторов стала завышенная эмоциональность вокруг выборов. По его мнению, часть российских политиков, экспертов и журналистов переоценила значение кампании, представляя ее как решающий момент для всего региона. Эксперт отметил, что такой подход мог привести к «перегреву ожиданий». По его оценке, итоги голосования были в целом ожидаемыми, а дальнейший поиск политических компромиссов в Армении останется сложным.