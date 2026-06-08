Политолог оценил итоги выборов в Армении

Чеснаков в комментарии для издания «Актуальные комментарии» пишет, что одним из важных факторов стала завышенная эмоциональность вокруг выборов. По его мнению, часть российских политиков, экспертов и журналистов переоценила значение кампании, представляя ее как решающий момент для всего региона. Эксперт отметил, что такой подход мог привести к «перегреву ожиданий». По его оценке, итоги голосования были в целом ожидаемыми, а дальнейший поиск политических компромиссов в Армении останется сложным.
По мнению Чеснакова, финансовые аргументы слабо работают. Он считает, что предупреждения о возможных потерях ВВП, товарооборота и других последствиях не всегда работают на массовую аудиторию, если люди не видят прямой связи этих рисков со своей повседневной жизнью.
Политолог также обратил внимание на внешний фактор в армянской кампании. Он считает, что визиты западных политиков и заявления о финансовой помощи Армении стали заметной частью предвыборного контекста. По мнению Чеснакова, такие практики внешнего участия в политических процессах становятся более открытыми.
Европейский политический десант в Ереване за месяц до выборов, транзитный, но все же визит Рубио в Армению за две недели до голосования, да и просто откровенный подкуп армянских фермеров в виде обещаний выделить 50 млн евро помощи, анонсированной председателем ЕК У. Ляйен — лишь малая часть фактов вмешательства в выборы со стороны Запада.
Отдельно эксперт выделил проблему оппозиции. По его словам, высокий уровень недовольства властью сам по себе не означает автоматической победы ее противников. Для этого, считает Чеснаков, избирателям нужна не только критика действующей власти, но и понятная альтернатива.
Конечно, технологии блокировки оппозиции сыграли свою роль и Карапетян не смог провести полноценную кампанию, но это «разговоры для бедных».
По оценке политолога, ключевой проблемой стало то, что значительная часть избирателей не увидела достаточно убедительного альтернативного сценария. В случае Армении, по его мнению, сработала «негативная консолидация» — голосование не столько за действующую власть, сколько против сценариев, которые часть общества воспринимает как более опасные или непредсказуемые.
Парламентские выборы в Армении прошли 7 июня. После обработки 100% бюллетеней, правящая партия «Гражданский договор», по предварительным данным, набрала 49,81% голосов. Никол Пашинян ранее уже объявил о победе своей партии.