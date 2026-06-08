«Бабка картофельная с грибами, ассорти из белорусских сыров, морс клюквенный на меду». Чем будут угощать президента Ганы в Беларуси

Обеденное меню для президента Ганы Джона Драмани Махамы и делегации из этой страны показали в Беларуси. Фото опубликовано в телеграм-канале «Время Первого».
В меню указаны несколько закусок — рыбное плато, мясные деликатесы, ассорти из белорусских сыров, овощное ассорти. Гостям предложат салат из свежих овощей с адыгейским сыром, террин из судака, щавелевый суп с говядиной.
Среди основных блюд — бабка картофельная с грибами, речная форель на овощной подушке с соусом, томленые говяжьи щеки с перлотто. На десерт предложат яблочный пирог с мороженым и ягодами, а также клюквенный морс на меду.
Ранее «Пул Первого» раскрыл связь конфет «Президент» из Дворца независимости и визитом главы Ганы.
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