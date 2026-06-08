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Лавров проведет переговоры с претендентом на пост генсека ООН

Сергей Лавров анонсировал переговоры с Мишель Бачелет, которая претендует на пост генерального секретаря ООН. Встреча пройдет 8 июня, кандидат уже находится в Москве.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Мишель Бачелет сегодня в Москве, у нас с ней будет встреча через несколько часов. И мы совсем не против, чтобы женщины возглавляли эту организацию, как и любую другую», — заявил глава МИД РФ на пресс-конференции.

Министр не стал уточнять, есть ли у Москвы предпочтения среди других кандидатов на пост нового главы Всемирной организации. «Это все-таки рабочий вопрос, это дипломатический процесс», — пояснил он.

Лавров обозначил жесткие критерии для будущего главы Организации Объединенных Наций. По его словам, кандидат на пост генерального секретаря обязан неукоснительно соблюдать устав ООН. Среди ключевых требований — беспристрастность и категорический отказ от получения инструкций от любого государства-члена организации. Лавров подчеркнул, что генсек должен быть настроен на реализацию задач устава ООН в полном объеме и взаимосвязи, а не выборочно.

При этом действующий генсек Антониу Гутерриш, как отметил глава МИД, этим стандартам не соответствует. Сергей Лавров заявил, что Гутерриш «откровенно подыгрывает Западу», в том числе в украинском вопросе.

Кроме того, министр высказался о необходимости реформировать секретариат ООН. Он обратил внимание на то, что большинство сотрудников секретариата являются гражданами стран НАТО, и добавил, что мириться с такой ситуацией нельзя.

Полномочия Гутерриша истекают 31 декабря 2026 года. В числе основных претендентов, допущенных к процедуре отбора, — Бачелет, генсек ЮНКТАД Ребека Гринспан, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси и бывший президент Сенегала Маки Салл.

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