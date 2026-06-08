В Германии прошли масштабные митинги против правительства Мерца

Организаторы подготовили «План из 11 пунктов», который намерены передать властям. Среди требований — немедленные выборы, смены власти, прекращение финансовой поддержки сторон военных конфликтов, снижение цен на энергию и ужесточение миграционной политики.
Недовольные текущим политическим курсом страны приехали на митинг со всей Германии. Одна из них — жительница Баварии — заявила «Известиям», что Мерц не представляет интересов страны.
«От нас постоянно требуют платить всё больше и больше. У нас семейное предприятие среднего бизнеса, и в какой-то момент это становится просто непосильным. Такова реальность. Если все эти реформы, касающиеся среднего бизнеса, будут приняты, это обернется настоящей катастрофой — в том числе и для фермеров», — сказала она.
Газета Bild накануне сообщила, что уровень недовольства канцлером ФРГ среди населения Германии достигнул 77%, тем самым установив новый антирекорд. Рейтинг Мерца резко упал на четыре процентных пункта по сравнению с концом апреля. При этом работой правящей коалиции страны удовлетворены лишь 16% респондентов.
Лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт, в свою очередь, 27 мая потребовала ухода Мерца с занимаемого поста. По мнению главы партии, текущая политика властей ведет страну к упадку, и если изменения не произойдут, то через три года «ее уже будет не спасти».