В Германии прошли масштабные митинги против правительства Мерца

«От нас постоянно требуют платить всё больше и больше. У нас семейное предприятие среднего бизнеса, и в какой-то момент это становится просто непосильным. Такова реальность. Если все эти реформы, касающиеся среднего бизнеса, будут приняты, это обернется настоящей катастрофой — в том числе и для фермеров», — сказала она.