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В Германии прошли масштабные митинги против правительства Мерца

В Германии прошли масштабные митинги против немецкого правительства. Протестующие потребовали отставки канцлера страны Фридриха Мерца и проведения досрочных выборов. Кадры с акции протеста 8 июня публикуют «Известия».

Источник: Газета.Ру

Организаторы подготовили «План из 11 пунктов», который намерены передать властям. Среди требований — немедленные выборы, смены власти, прекращение финансовой поддержки сторон военных конфликтов, снижение цен на энергию и ужесточение миграционной политики.

Недовольные текущим политическим курсом страны приехали на митинг со всей Германии. Одна из них — жительница Баварии — заявила «Известиям», что Мерц не представляет интересов страны.

«От нас постоянно требуют платить всё больше и больше. У нас семейное предприятие среднего бизнеса, и в какой-то момент это становится просто непосильным. Такова реальность. Если все эти реформы, касающиеся среднего бизнеса, будут приняты, это обернется настоящей катастрофой — в том числе и для фермеров», — сказала она.

Газета Bild накануне сообщила, что уровень недовольства канцлером ФРГ среди населения Германии достигнул 77%, тем самым установив новый антирекорд. Рейтинг Мерца резко упал на четыре процентных пункта по сравнению с концом апреля. При этом работой правящей коалиции страны удовлетворены лишь 16% респондентов.

Лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт, в свою очередь, 27 мая потребовала ухода Мерца с занимаемого поста. По мнению главы партии, текущая политика властей ведет страну к упадку, и если изменения не произойдут, то через три года «ее уже будет не спасти».