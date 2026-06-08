21-й пакет санкций против РФ передадут в Совет ЕС на этой неделе

«Мы работаем сейчас над 21-м пакетом санкций, который, с нашей стороны, мы сможем утвердить очень-очень скоро, уже на этой неделе», — заявила пресс-секретарь.
После того как документ одобрят в Еврокомиссии, его передадут в Совет ЕС. Там для принятия окончательного решения необходимо единогласное одобрение всех 27 стран-участниц союза.
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