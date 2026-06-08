Захарова заявила, что выборы в Армении прошли в обстановке давления на оппозицию

«Это также победа в защиту суверенитета Армении, вашей независимости и вашего права жить так, как вы выбираете. Мы желаем вам успехов. Украина готова расширять наше сотрудничество, и сейчас как раз самое время для Европейского союза оказать реальную поддержку Армении и сделать все необходимое для того, чтобы люди почувствовали, что их жизнь стала лучше благодаря отношениям с Европой», — написал он.