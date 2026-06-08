Президент Эстонии подписал закон о церквях после неудачи в суде

Карис дважды отклонил закон, принятый в 2025 году. Он предлагал внести в него правки, но парламент проигнорировал эти инициативы и утвердил документ в исходной редакции. Тогда президент направил ходатайство в Госсуд — последнюю инстанцию в этом споре, попросив признать закон противоречащим Основному закону.
8 июня Госсуд обнародовал решение. Судьи пришли к выводу, что принятые парламентом поправки не нарушают Конституцию. В документе указано: они «не влекут за собой произвольное прекращение деятельности религиозных объединений и, тем самым, не нарушают свободу вероисповедания и объединений», о чем ранее заявлял президент.
В Госсуде также отметили, что «указанные главой государства риски можно устранить при применении закона».
При этом шесть из 17 судей выразили особое мнение. Они считают, что закон не соответствует принципу правовой ясности, который критически важен для защиты основных прав.
После оглашения решения канцелярия президента сообщила: Алар Карис подписал Закон о церквях и приходах.
В Эстонии этот закон в первую очередь направлен против ЭПХЦ (ранее — Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП)). Инициатором его принятия является правительство. Вместе с парламентом, принявшим специальное заявление, власти потребовали от ЭПЦ МП разорвать связи с Русской православной церковью (РПЦ), изменить устав и название. В противном случае церкви грозило объявление вне закона. Свое требование чиновники объяснили тем, что РПЦ поддерживает спецоперацию России на Украине.
Юридический советник президента Хент Калмо объяснил позицию главы государства по резонансному законопроекту. Он уточнил, что президент не ставит под сомнение саму суть документа — он согласен, что влияние Московского патриархата наносит удар по суверенитету и демократии стран. Однако глава государства потребовал от судей Верховного суда проверить, не нарушает ли закон статьи 40, 48 и 11 Конституции. Речь идет о том, не создает ли документ непропорциональные ограничения для свободы ассоциаций и вероисповедания.
Калмо также подчеркнул: президент обратил внимание, что до сих пор у государства были все законные рычаги для предотвращения нежелательного влияния. По его мнению, проблема кроется не в отсутствии инструментов, а в том, насколько эффективно их применяют на практике.