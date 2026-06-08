Президент Эстонии подписал закон о церквях после неудачи в суде

Юридический советник президента Хент Калмо объяснил позицию главы государства по резонансному законопроекту. Он уточнил, что президент не ставит под сомнение саму суть документа — он согласен, что влияние Московского патриархата наносит удар по суверенитету и демократии стран. Однако глава государства потребовал от судей Верховного суда проверить, не нарушает ли закон статьи 40, 48 и 11 Конституции. Речь идет о том, не создает ли документ непропорциональные ограничения для свободы ассоциаций и вероисповедания.