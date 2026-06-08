Президент Беларуси Александр Лукашенко получил приглашение посетить ферму коллеги-президента Ганы Джона Драмани Махамы. Подробности приводит БелТА.
— Благодарю вас за то, что пригласили меня посетить вашу прекрасную страну и побывать у вас дома, на ферме, — обратился глава Беларуси к своему коллеге.
По словам Александра Лукашенко, лидерам двух стран будет о чем поговорить.
Глава государства также уточнил, что к этому времени белорусские специалисты, а также руководители министерств посетят Гану для внесения конкретных предложений по подписанию меморандумов и контрактов о сотрудничестве предприятий Беларуси и Ганы.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал философию политики Беларуси в мире.
Тем временем Лукашенко сказал о претензиях Китая к Беларуси.
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