СМИ: британский флот в 2025 году треть времени следил за российскими подлодками

По данным британской газеты The Mirror, численность надводного боевого флота Великобритании сейчас составляет примерно четверть от его численности на момент распада СССР. В его состав входят шесть эсминцев и 11 фрегатов, что ниже «абсолютного минимума» в 22 корабля. К тому же все британские подлодки класса Astute, которые используются для защиты субмарин Vanguard, несущих ядерные ракеты Trident, находятся в доках на ремонте и техобслуживании.