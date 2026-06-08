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СМИ: британский флот в 2025 году треть времени следил за российскими подлодками

В Британии признались, что в прошлом году Королевский военно-морской флот более трети времени, отведенного на боевые дежурства, потратил на наблюдение за российскими подводными лодками.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Британская газета The Times цитирует слова главкома британских ВМС, генерала Гвина Дженкинса.

Он сообщил, что британские военные корабли, подводные лодки и авиация в 2025 году потратили треть времени на слежку за российскими подлодками, которые якобы действовали вблизи британского побережья, и на противодействие им.

По словам Дженкинса, британские военные корабли «десятки раз» были подняты по тревоге, так как действия России якобы создавали «прямую угрозу» для подводных кабелей и критически важной инфраструктуры в Атлантическом океане.

Дженкинс предупредил, что «инвестиции» в Северный флот России и рост числа «вторжений» в воды Великобритании с участием передовых российских подлодок и судов «теневого флота» истощают ресурсы британского ВМФ.

Он добавил, что сложившаяся ситуация «угрожает безопасности и процветанию» Великобритании.

Посольство России в Лондоне полностью опровергло эти обвинения. Российские дипломаты заявили, что настоящей диверсией был взрыв трубопроводов «Северный поток» и «этот долг остается неоплаченным».

По данным британской газеты The Mirror, численность надводного боевого флота Великобритании сейчас составляет примерно четверть от его численности на момент распада СССР. В его состав входят шесть эсминцев и 11 фрегатов, что ниже «абсолютного минимума» в 22 корабля. К тому же все британские подлодки класса Astute, которые используются для защиты субмарин Vanguard, несущих ядерные ракеты Trident, находятся в доках на ремонте и техобслуживании.