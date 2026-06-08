СМИ: британский флот в 2025 году треть времени следил за российскими подлодками

Британская газета The Times цитирует слова главкома британских ВМС, генерала Гвина Дженкинса.
По словам Дженкинса, британские военные корабли «десятки раз» были подняты по тревоге, так как действия России якобы создавали «прямую угрозу» для подводных кабелей и критически важной инфраструктуры в Атлантическом океане.
Дженкинс предупредил, что «инвестиции» в Северный флот России и рост числа «вторжений» в воды Великобритании с участием передовых российских подлодок и судов «теневого флота» истощают ресурсы британского ВМФ.
Он добавил, что сложившаяся ситуация «угрожает безопасности и процветанию» Великобритании.
По данным британской газеты The Mirror, численность надводного боевого флота Великобритании сейчас составляет примерно четверть от его численности на момент распада СССР. В его состав входят шесть эсминцев и 11 фрегатов, что ниже «абсолютного минимума» в 22 корабля. К тому же все британские подлодки класса Astute, которые используются для защиты субмарин Vanguard, несущих ядерные ракеты Trident, находятся в доках на ремонте и техобслуживании.