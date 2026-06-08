Трамп и Нетаньяху провели вторые телефонные переговоры за сутки

Детали разговора между сторонами пока не раскрываются. Как уточняет CNN, этот звонок состоялся еще до того момента, когда Центральный штаб иранских вооруженных сил «Хазрат Хатам аль-Анбия» объявил о решении приостановить удары по Израилю. Сам Биньямин Нетаньяху пока не выступал с публичными комментариями по поводу военной эскалации с Ираном.