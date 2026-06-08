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Трамп и Нетаньяху провели вторые телефонные переговоры за сутки

Президент США Дональд Трамп и глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху провели телефонные переговоры второй раз за последние сутки, сообщает в понедельник CNN со ссылкой на информированные источники.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Израильский источник сказал CNN, что Трамп и Нетаньяху поговорили по телефону второй раз менее чем за 24 часа», — передает телеканал.

Детали разговора между сторонами пока не раскрываются. Как уточняет CNN, этот звонок состоялся еще до того момента, когда Центральный штаб иранских вооруженных сил «Хазрат Хатам аль-Анбия» объявил о решении приостановить удары по Израилю. Сам Биньямин Нетаньяху пока не выступал с публичными комментариями по поводу военной эскалации с Ираном.

Днем ранее Иран запустил несколько ракет в сторону израильской территории. Именно тогда и состоялась первая за сутки беседа политиков. По данным западных СМИ, Трамп настаивал, чтобы Нетаньяху отказался от ответного удара по Тегерану. Однако, как сообщал портал Axios, израильский премьер не поддержал эту позицию.

В понедельник израильская авиация нанесла удары по военным целям на западе и в центре Ирана. В ответ иранские военные запустили по территории Израиля баллистические ракеты. После этих событий Дональд Трамп призвал обе стороны к немедленному прекращению огня.

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