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Паслер назначил вице-губернатором Свердловской области Василия Козлова

Вице-губернатором Свердловской области назначили Василия Козлова.

Источник: Департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Денис Паслер назначил вице-губернатором региона Василия Козлова. Об этом сообщает региональный департамент информационной политики. Чиновник приступит к исполнению своих обязанностей 9 июня.

— Василий Козлов организует деятельность правительства области по выполнению функций межотраслевого управления в сферах внутренней и информационной политики, координирует деятельность Департамента внутренней политики и Департамента информационной политики, — сообщили в департаменте информполитки.

Ранее Василий Козлов являлся заместителем губернатора Свердловской области. На эту должность его в 2022 году назначил бывший губернатор региона Евгений Куйвашев. Эта должность освободилась после назначения Олега Чемезова на должность вице-губернатора. В сентябре 2025 года его сняли с должности по иску Генпрокуратуры. На данный момент он находится под домашним арестом.