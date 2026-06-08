Паслер назначил вице-губернатором Свердловской области Василия Козлова

Ранее Василий Козлов являлся заместителем губернатора Свердловской области. На эту должность его в 2022 году назначил бывший губернатор региона Евгений Куйвашев. Эта должность освободилась после назначения Олега Чемезова на должность вице-губернатора. В сентябре 2025 года его сняли с должности по иску Генпрокуратуры. На данный момент он находится под домашним арестом.