Стармер, Макрон и Мерц потребовали прекращения огня для переговоров по Украине

Соболев же считает, что европейские страны заинтересованы в продолжении конфликта и рассчитывают использовать это время для подготовки к более масштабному противостоянию с Россией. По его мнению, затягивание боевых действий рассматривается на Западе как способ ослабления Москвы. Парламентарий также заявил, что Зеленский не заинтересован в заключении мирного соглашения и будет искать поддержки союзников для сохранения власти.