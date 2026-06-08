Стало известно, против кого ЕС ввел санкции за блокаду Ормуза

Под рестрикции попало региональное командование ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) из провинции Хормозган. Как пояснили в европейской столице, «ВМС КСИР взяли под контроль Ормузский пролив и внедрили систему пошлин, в соответствии с которой суда теперь обязаны предоставлять идентификационные документы, а также информацию о грузе и пункте назначения, в конечном итоге передаваемую в командование провинции Хормозган». Именно это командование, уточняется в документе, затем проверяет суда, используя собранные данные.