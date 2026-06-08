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Стало известно, против кого ЕС ввел санкции за блокаду Ормуза

Евросоюз ужесточил давление на Тегеран. В понедельник Совет ЕС ввел ограничения против двух граждан и одной структуры из Ирана. Меры приняли «в рамках расширенной правовой базы», направленной против тех, кто мешает свободному проходу кораблей на Ближнем Востоке.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В Брюсселе заявили, что подобные шаги Исламской Республики идут вразрез с международными нормами. «Эти действия противоречат международному праву и нарушают установленные права как на транзит, так и на мирный проход через международные проливы», — говорится в заявлении совета.

Под рестрикции попало региональное командование ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) из провинции Хормозган. Как пояснили в европейской столице, «ВМС КСИР взяли под контроль Ормузский пролив и внедрили систему пошлин, в соответствии с которой суда теперь обязаны предоставлять идентификационные документы, а также информацию о грузе и пункте назначения, в конечном итоге передаваемую в командование провинции Хормозган». Именно это командование, уточняется в документе, затем проверяет суда, используя собранные данные.

В черный список также попали два человека. Первый — заместитель командующего по политическим вопросам ВМС КСИР и пресс-секретарь организации Мохаммад Акбарзаде. Второй — представитель Союза экспортеров нефти, газа и нефтехимической продукции Ирана и член Торговой палаты Ирана Хамид Хоссейни. Обоим вменяют причастность к подрыву свободы судоходства в Ормузском проливе.

Последствия для фигурантов жесткие. Все активы лиц из санкционного перечня замораживаются. Им запрещено прямо или косвенно получать средства или экономические ресурсы. Кроме того, на обоих физических лиц распространяется запрет на поездки в страны Евросоюза.

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