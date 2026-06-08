Дизайн музея СВО обсудили у губернатора Андрея Бочарова

Ход работ по созданию музея СВО обсудили в Волгограде. Совещание провел глава региона Андрей Бочаров.
Работы на площадке у подножия Мамаева кургана уже идут. Несколько дней назад в Москве губернатор и главный военный консультант проекта, замглавы Минобороны Александр Санчик уже согласовали полноразмерную модель памятника участникам СВО. В студии военных художников имени Грекова мастера приступают к его изготовлению.
На совещании в Волгограде обсудили вопросы дизайна музейного комплекса и содержания экспозиции. Речь шла также о благоустройстве прилегающей к нему территории.
Ранее у главной высоты России открыли мемориальную зону, посвященная вкладу жителей области в победу в Сталинградской битве. Она также стала частью единого мемориального комплекса, посвященного подвигу защитников Отечества.