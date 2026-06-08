Дизайн музея СВО обсудили у губернатора Андрея Бочарова

Работы на площадке у подножия Мамаева кургана уже идут. Несколько дней назад в Москве губернатор и главный военный консультант проекта, замглавы Минобороны Александр Санчик уже согласовали полноразмерную модель памятника участникам СВО. В студии военных художников имени Грекова мастера приступают к его изготовлению.