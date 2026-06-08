СМИ: Китай развернул вблизи Тайваня свой аналог Patriot

Портал Interesting Engineering пишет, что ракета была запущена с мобильной платформы и успешно поразила воздушную цель на расстоянии около 50 километров. На кадрах запуска видно, что HQ-16F имеет бескрылую конструкцию с четырьмя хвостовыми стабилизаторами, которая уменьшает лобовое сопротивление и позволяет быстро маневрировать при стрельбе на средней дальности.
Издание отмечает, что 73-я армейская группа НОАК входит в состав командования на Восточном театре военных действий, дислоцированного напротив Тайваня.
Кроме того, Тайвань сообщил о первой скоординированной операции китайской береговой охраны и океанографического исследовательского судна вблизи островов Пратас, назвав это провокацией. Архипелаг Пратас находится примерно в 400 километрах от главного острова Тайваня и считается уязвимым в кризисных ситуациях, отмечает агентство Reuters.
Развертывание ракет напротив Тайваня и действия ВМС КНР на море усиливают давление Пекина на Тайбэй и ведут к укреплению военного присутствия Китая в Тайваньском проливе. Издание предполагает, что Китай может интегрировать системы HQ-16F в состав военно-морских сил, еще глубже расширив зону действия противовоздушной обороны в спорных водах.
В ответ Тайвань может отреагировать усилением собственной противоракетной обороны и морским патрулированием вокруг отдаленных территорий. Это чревато дальнейшей милитаризацией Тайваньского пролива и Южно-Китайского моря, считает Reuters.