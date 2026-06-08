Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Китай развернул вблизи Тайваня свой аналог Patriot

Китайские государственные СМИ сообщили, что 73-я армейская группа НОАК провела первое боевое испытание новой зенитной ракеты HQ-16F на полигоне в пустыне Гоби. По своим характеристикам эта ракета сопоставима с американскими системами Patriot PAC2 и PAC3.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: LIU HSUAN YU/CC0
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Портал Interesting Engineering пишет, что ракета была запущена с мобильной платформы и успешно поразила воздушную цель на расстоянии около 50 километров. На кадрах запуска видно, что HQ-16F имеет бескрылую конструкцию с четырьмя хвостовыми стабилизаторами, которая уменьшает лобовое сопротивление и позволяет быстро маневрировать при стрельбе на средней дальности.

Издание отмечает, что 73-я армейская группа НОАК входит в состав командования на Восточном театре военных действий, дислоцированного напротив Тайваня.

По мнению IE, развертывание HQ-16F в подразделениях вблизи Тайваня усилит сеть ПВО Китая средней дальности и повысит способность Пекина противостоять воздушным угрозам в случае потенциальной блокады или конфликта.

Кроме того, Тайвань сообщил о первой скоординированной операции китайской береговой охраны и океанографического исследовательского судна вблизи островов Пратас, назвав это провокацией. Архипелаг Пратас находится примерно в 400 километрах от главного острова Тайваня и считается уязвимым в кризисных ситуациях, отмечает агентство Reuters.

Развертывание ракет напротив Тайваня и действия ВМС КНР на море усиливают давление Пекина на Тайбэй и ведут к укреплению военного присутствия Китая в Тайваньском проливе. Издание предполагает, что Китай может интегрировать системы HQ-16F в состав военно-морских сил, еще глубже расширив зону действия противовоздушной обороны в спорных водах.

В ответ Тайвань может отреагировать усилением собственной противоракетной обороны и морским патрулированием вокруг отдаленных территорий. Это чревато дальнейшей милитаризацией Тайваньского пролива и Южно-Китайского моря, считает Reuters.

Узнать больше по теме
Тайвань: остров, вокруг которого кипят политические страсти
Остров Тайвань известен своей развитой экономикой, мощной индустрией высоких технологий и живописной природой, которая сочетает в себе современные мегаполисы и горные массивы. Конфликт вокруг его статуса остается одним из главных источников противостояния в Восточной Азии: собрали главное об этом необычном регионе.
Читать дальше