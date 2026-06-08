СМИ: Китай развернул вблизи Тайваня свой аналог Patriot

Портал Interesting Engineering пишет, что ракета была запущена с мобильной платформы и успешно поразила воздушную цель на расстоянии около 50 километров. На кадрах запуска видно, что HQ-16F имеет бескрылую конструкцию с четырьмя хвостовыми стабилизаторами, которая уменьшает лобовое сопротивление и позволяет быстро маневрировать при стрельбе на средней дальности.