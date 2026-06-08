Маневры «Прочный щит 2» стартовали в Литве вблизи границ России

В пресс-службе уточнили, что маневры нацелены на усиление связей между военными и гражданскими структурами. Задачи учений — укрепить доверие жителей Литвы к собственным солдатам и партнерам по НАТО, а также отработать у военнослужащих навыки работы в гражданской среде. В рамках маневров планируется наладить контакты с государственными и муниципальными органами, неправительственными организациями и частным бизнесом.