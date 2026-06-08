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Маневры «Прочный щит 2» стартовали в Литве вблизи границ России

В Литве стартовали учения Добровольческих сил охраны края (KASP). Маневры развернулись в регионе, прилегающем к Сувалкскому коридору и Калининградской области РФ. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба литовского Минобороны.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Военнослужащие будут отрабатывать действия в реальных условиях. В ходе учений будет оцениваться способность штаба и подразделений планировать и проводить операции, координировать действия и взаимодействовать с другими подразделениями вооруженных сил Литвы и союзниками по НАТО. Вместе с военнослужащими в учениях примут участие члены Союза литовских стрелков», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что маневры нацелены на усиление связей между военными и гражданскими структурами. Задачи учений — укрепить доверие жителей Литвы к собственным солдатам и партнерам по НАТО, а также отработать у военнослужащих навыки работы в гражданской среде. В рамках маневров планируется наладить контакты с государственными и муниципальными органами, неправительственными организациями и частным бизнесом.

Большую часть задач бойцам предстоит выполнять на гражданских территориях — как днем, так и ночью.

Маневры получили название Tvirtas skydas 2 («Прочный щит 2»). Они продлятся с 8 по 14 июня.

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