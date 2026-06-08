СМИ: турецкие военные мешали самолетам с министрами обороны ЕС

Как рассказал директор пресс-службы президента Кипра Виктор Пападопулос, о проблемах в воздухе сообщили главы оборонных ведомств Греции, Франции и Нидерландов. Экипажи их лайнеров уведомили о помехах со стороны аэропорта Эрджан (Тимбу). Он находится на территории непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК), уточняют «Ведомости».
Греческие и кипрские официальные лица внесли ясность в ситуацию: диспетчеры местного аэропорта целенаправленно вмешивались в радиопереговоры с воздушными судами. Кроме того, в небо поднялись два турецких истребителя F-16. Они сопровождали как минимум один лайнер, на борту которого находились европейские чиновники, в момент его приближения к острову.
Кипр намерен официально поднять этот вопрос об инциденте на уровне Евросоюза. Пападопулос заявил, что министр обороны республики поставит в известность о происшествии главу европейской дипломатии Каю Каллас, а также обсудит инцидент на площадке Европейского совета.
Власти непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) категорически опровергли все выдвинутые против них обвинения. Глава местного профсоюза авиадиспетчеров Кюршад Худавердиоглу объяснил, что истребители F-16 поднялись в воздух из-за чрезвычайной ситуации и не пересекали никаких границ. Он также назвал сообщения о том, что эти самолеты якобы сопровождали лайнеры с европейскими министрами, «политически мотивированными» и «искажением фактов».
Инцидент произошел накануне подписания соглашения о статусе вооруженных сил между Францией и Республикой Кипр, пишет Politico. Этот документ предполагает расширение военного сотрудничества, проведение совместных учений и четко прописывает правовые условия пребывания французских военных на острове. Ранее власти турецкой части Кипра выступили против этого соглашения, заявив, что оно способно нарушить существующий баланс сил.