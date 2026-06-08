СМИ: турецкие военные мешали самолетам с министрами обороны ЕС

Греческие и кипрские официальные лица внесли ясность в ситуацию: диспетчеры местного аэропорта целенаправленно вмешивались в радиопереговоры с воздушными судами. Кроме того, в небо поднялись два турецких истребителя F-16. Они сопровождали как минимум один лайнер, на борту которого находились европейские чиновники, в момент его приближения к острову.