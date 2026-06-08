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СМИ: турецкие военные мешали самолетам с министрами обороны ЕС

Турецкие военные создали помехи для самолетов, на которых министры обороны нескольких стран Евросоюза летели на встречу на Кипре. Об этом пишет Politico со ссылкой на кипрские власти.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Как рассказал директор пресс-службы президента Кипра Виктор Пападопулос, о проблемах в воздухе сообщили главы оборонных ведомств Греции, Франции и Нидерландов. Экипажи их лайнеров уведомили о помехах со стороны аэропорта Эрджан (Тимбу). Он находится на территории непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК), уточняют «Ведомости».

Греческие и кипрские официальные лица внесли ясность в ситуацию: диспетчеры местного аэропорта целенаправленно вмешивались в радиопереговоры с воздушными судами. Кроме того, в небо поднялись два турецких истребителя F-16. Они сопровождали как минимум один лайнер, на борту которого находились европейские чиновники, в момент его приближения к острову.

Кипр намерен официально поднять этот вопрос об инциденте на уровне Евросоюза. Пападопулос заявил, что министр обороны республики поставит в известность о происшествии главу европейской дипломатии Каю Каллас, а также обсудит инцидент на площадке Европейского совета.

Власти непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) категорически опровергли все выдвинутые против них обвинения. Глава местного профсоюза авиадиспетчеров Кюршад Худавердиоглу объяснил, что истребители F-16 поднялись в воздух из-за чрезвычайной ситуации и не пересекали никаких границ. Он также назвал сообщения о том, что эти самолеты якобы сопровождали лайнеры с европейскими министрами, «политически мотивированными» и «искажением фактов».

Инцидент произошел накануне подписания соглашения о статусе вооруженных сил между Францией и Республикой Кипр, пишет Politico. Этот документ предполагает расширение военного сотрудничества, проведение совместных учений и четко прописывает правовые условия пребывания французских военных на острове. Ранее власти турецкой части Кипра выступили против этого соглашения, заявив, что оно способно нарушить существующий баланс сил.

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