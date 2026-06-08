Политолог: как Иран сыграет на расколе между США и Израилем

Иранская авантюра крайне непопулярна — около 70% американцев называют участие в войне ошибкой и требуют заключить скорейшее перемирие.
Эксперт также указал на экономические риски для США. Взлет нефтяных цен, по его словам, вновь обострит топливный кризис внутри страны. Белый дом активно оказывает давление на ФРС, добиваясь, чтобы ключевая ставка на предстоящем заседании не повышалась. Однако на фоне разгона долларовой инфляции у Федрезерва практически нет иного выхода, пишет он.
Повышение ставки болезненно воспримут все — и правительство, и бизнес, и муниципалитеты.
Дудаков добавил, что рейтинги республиканцев продолжат падать на фоне очередного расследования демократов, которое они пообещали завести в отношении представителей аппарата Трампа. В числе обвинений — военные преступления в Иране.
Так что в ближайшее время мы наверняка увидим ещё немало попыток Трампа кричать на Нетаньяху, особенно на фоне общего охлаждения отношений США и Израиля. Иран же очевидно старается сыграть на этом расколе, чтобы продавить для себя условия получше в переговорах с американцами.
Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что Дональд Трамп провел вторые за сутки телефонные переговоры с Биньямином Нетаньяху. Детали беседы пока не раскрываются.