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Политолог: как Иран сыграет на расколе между США и Израилем

В ближайшее время возможны новые конфликты между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, пишет политолог Малек Дудаков в своем телеграм-канале. Эксперт считает, что Иран попробует сыграть на этих противоречиях.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Политолог Малек Дудаков обратил внимание на внутриполитическую ситуацию в США. Эксперт отмечает, что нижняя палата Конгресса уже проголосовала за прекращение войны с Ираном, а транши на восполнение арсеналов Пентагону так и не выделили.

Иранская авантюра крайне непопулярна — около 70% американцев называют участие в войне ошибкой и требуют заключить скорейшее перемирие.

Малек Дудаков
политолог

Эксперт также указал на экономические риски для США. Взлет нефтяных цен, по его словам, вновь обострит топливный кризис внутри страны. Белый дом активно оказывает давление на ФРС, добиваясь, чтобы ключевая ставка на предстоящем заседании не повышалась. Однако на фоне разгона долларовой инфляции у Федрезерва практически нет иного выхода, пишет он.

Повышение ставки болезненно воспримут все — и правительство, и бизнес, и муниципалитеты.

Малек Дудаков
политолог

Дудаков добавил, что рейтинги республиканцев продолжат падать на фоне очередного расследования демократов, которое они пообещали завести в отношении представителей аппарата Трампа. В числе обвинений — военные преступления в Иране.

Так что в ближайшее время мы наверняка увидим ещё немало попыток Трампа кричать на Нетаньяху, особенно на фоне общего охлаждения отношений США и Израиля. Иран же очевидно старается сыграть на этом расколе, чтобы продавить для себя условия получше в переговорах с американцами.

Малек Дудаков
политолог

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что Дональд Трамп провел вторые за сутки телефонные переговоры с Биньямином Нетаньяху. Детали беседы пока не раскрываются.

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