Политолог: как Иран сыграет на расколе между США и Израилем

Так что в ближайшее время мы наверняка увидим ещё немало попыток Трампа кричать на Нетаньяху, особенно на фоне общего охлаждения отношений США и Израиля. Иран же очевидно старается сыграть на этом расколе, чтобы продавить для себя условия получше в переговорах с американцами.