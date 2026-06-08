Отец и дочь создали порноимперию и издевались над детьми

Пять долгих лет несчастные дети были жертвами ужасающей преступной схемы. 49-летний мужчина и его 28-летняя дочь создали целую подпольную «империю» по производству и распространению детской порнографии.
Ещё несколько лет назад мужчина запустил каналы и чаты в мессенджерах, где размещал контент 18+ с участием подростков, получая от этого доход. Более того, отец снимал на фото и видео голых маленьких дочек своего знакомого. Теперь семейка извращенцев предстанет перед лицом правосудия — материалы дела уже переданы в суд. Rostov.aif.ru восстановил хронику преступления и выяснил, как удалось раскрыть эту сеть и какое наказание грозит фигурантам.
Семейный «подряд».
Всё началось в 2020 году. Житель Ростовской области Алексей (Все имена изменены. — Ред.) создал несколько закрытых групп и каналов в мессенджерах. Цель была предельно циничной — монетизация запрещённого контента. Криминальную эстафету подхватила дочь Евгения. Она принимала платежи от подписчиков и следила за публикациями, взяв на себя роль администратора каналов.
Преступная схема работала пять лет. За это время в полицию не поступило ни одного заявления. Следствие установило, что Алексей не ограничивался лишь перепродажей материалов. Он также систематически фотографировал и снимал на видео двух несовершеннолетних девочек. Точные данные о детях следствие не раскрывает, но известно: преступления совершались скрытно, а девочки либо не осознавали происходящего, либо боялись рассказать.
«Дочь участвовала как администратор чатов. Это уже не “пособничество”, а соисполнительство — она знала, что делает, и получала за это деньги. Суд будет учитывать это при назначении наказания», — отмечает в разговоре с rostov.aif.ru юрист Юрий Брусов.
Охватили всю Россию.
Расследование быстро вышло за пределы одного региона. Оперативникам удалось установить личности более 40 человек из разных регионов России. Все фигуранты оказались причастны к распространению и хранению аналогичных материалов. Двое мужчин — из Санкт-Петербурга и Новгородской области — также были задержаны, их дела выделены в отдельное производство.
Точка в многолетней работе была поставлена 22 июля 2025 года. Совместная операция следователя СК по Курганской области, оперативников местного УМВД и сотрудников ГУ МВД по Ростовской области завершилась серией обысков. Изъяты телефоны, компьютеры, серверные переписки и финансовые транзакции — всё, что неопровержимо подтверждало страшное. И отец, и дочь полностью признали вину и были заключены под стражу.
«Дело этой семьи — яркий пример того, как СК использует межрегиональное взаимодействие», — поясняет Брусов.
Он добавляет, что установленные имена участников сети уже стали материалом для новых уголовных дел.
«Установлены личности более 40 человек из разных регионов — это уже серия. СК передал материалы в территориальные следственные управления. Ожидаем волну задержаний по всей стране», — предупреждает эксперт.
В июне 2026 года уголовное дело было направлено в Ростовский областной суд. Фигурантам предъявлены обвинения по трём статьям УК РФ: 132 (насильственные действия сексуального характера), 135 (развратные действия) и 242.1 (распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних). Каждая из них предусматривает реальные сроки, а в совокупности наказание может составить от 10 до 15 лет лишения свободы.
«Статья 242.1 УК РФ предусматривает до 10 лет лишения свободы. Но если добавляются статьи 132 и 135 — насильственные действия сексуального характера и развратные действия — срок значительно возрастает. В данном случае фигурантам грозит реальный срок, учитывая количество потерпевших и длительность преступной деятельности», — рассказывает юрист.
Брусов обращает внимание на длительный характер преступлений против детей.
«Почему не было заявлений раньше? Либо девочки боялись, либо не понимали, что происходит. За это должны быть только самые суровые сроки. Общество должно знать: за растление детей в России сажают всерьёз и надолго. И правильно делают», — резюмирует Юрий Брусов.
Сегодня правоохранительные органы усиливают контроль за цифровыми площадками, но эта история служит жёстким напоминанием: безопасность несовершеннолетних начинается с внимания взрослых к тому, что происходит за закрытыми дверями.