Отец и дочь создали порноимперию и издевались над детьми

Ещё несколько лет назад мужчина запустил каналы и чаты в мессенджерах, где размещал контент 18+ с участием подростков, получая от этого доход. Более того, отец снимал на фото и видео голых маленьких дочек своего знакомого. Теперь семейка извращенцев предстанет перед лицом правосудия — материалы дела уже переданы в суд. Rostov.aif.ru восстановил хронику преступления и выяснил, как удалось раскрыть эту сеть и какое наказание грозит фигурантам.