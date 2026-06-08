Политолог Карягин назвал главные риски глобальной эскалации летом

Политолог указывает, что такие происшествия перестали быть единичными. Он напоминает, что падение ракеты в Польше в ноябре 2022 года вызвало резкий всплеск напряженности, а теперь инциденты с дронами в воздушном пространстве третьих стран происходят значительно чаще.