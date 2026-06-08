Политолог Карягин назвал главные риски глобальной эскалации летом

Эксперт считает, что одним из ключевых рисков остается возможное усиление дальнобойных ударов со стороны России и Украины. По его словам, заявления о возможном появлении у Киева баллистических ракет могут привести к новой гонке ответных действий и повышению ставок.
Очевидно, что в большом объеме Украина производить такие ракеты не сможет, однако даже единичное применение спровоцирует жесткую ответную реакцию Москвы, что в свою очередь снова актуализирует дискуссию о выделении дальнобойного вооружения Украине со стороны стран Запада.
Еще одной линией напряжения Карягин называет расширение географии инцидентов с дронами. Он обращает внимание на рост числа происшествий с БПЛА на территории стран, которые не являются прямыми участниками конфликта.
Политолог указывает, что такие происшествия перестали быть единичными. Он напоминает, что падение ракеты в Польше в ноябре 2022 года вызвало резкий всплеск напряженности, а теперь инциденты с дронами в воздушном пространстве третьих стран происходят значительно чаще.
Отдельный риск глобальной эскалации, по оценке эксперта, связан с Ближним Востоком. Карягин считает, что даже возможные договоренности о перемирии могут не снять угрозу нового витка конфликта, поскольку стороны могут остаться недовольны результатами сделки. «Особенно Израиль», — поясняет политолог.
Ближний Восток важен не только сам по себе, но и как потенциальный триггер нового энергетического шока. Удары по энергетической инфраструктуре стран региона уже бьют по нефтяному рынку, а дальнейшее закрытие Ормузского пролива превращает региональный конфликт в глобальный экономический кризис.
Еще одним фактором напряженности эксперт считает ситуацию вокруг российского «теневого флота». Он указывает, что разрешение странам ЕС задерживать для досмотра иностранные танкеры, которые в Евросоюзе связывают с российскими поставками, может привести к новому обострению отношений Москвы и Брюсселя. Согласно прогнозу Карягина, существенно повышаются риски прямого столкновения в случае сопровождения судов российскими военными.