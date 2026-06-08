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Политолог Карягин назвал главные риски глобальной эскалации летом

Нервозность в международной повестке в начале лета заметно усилилась. Одновременно активизировались конфликты на Украине и Ближнем Востоке, также обостряется ситуация вокруг Тайваня и сохраняются проблемы с энергетическими рынками. Об этом в колонке для «Актуальных комментариев» написал политолог, заместитель директора Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин.

Источник: AP 2024

Эксперт считает, что одним из ключевых рисков остается возможное усиление дальнобойных ударов со стороны России и Украины. По его словам, заявления о возможном появлении у Киева баллистических ракет могут привести к новой гонке ответных действий и повышению ставок.

Очевидно, что в большом объеме Украина производить такие ракеты не сможет, однако даже единичное применение спровоцирует жесткую ответную реакцию Москвы, что в свою очередь снова актуализирует дискуссию о выделении дальнобойного вооружения Украине со стороны стран Запада.

Михаил Карягин
политолог, заместитель директора Центра политической конъюнктуры

Еще одной линией напряжения Карягин называет расширение географии инцидентов с дронами. Он обращает внимание на рост числа происшествий с БПЛА на территории стран, которые не являются прямыми участниками конфликта.

Политолог указывает, что такие происшествия перестали быть единичными. Он напоминает, что падение ракеты в Польше в ноябре 2022 года вызвало резкий всплеск напряженности, а теперь инциденты с дронами в воздушном пространстве третьих стран происходят значительно чаще.

Отдельный риск глобальной эскалации, по оценке эксперта, связан с Ближним Востоком. Карягин считает, что даже возможные договоренности о перемирии могут не снять угрозу нового витка конфликта, поскольку стороны могут остаться недовольны результатами сделки. «Особенно Израиль», — поясняет политолог.

Ближний Восток важен не только сам по себе, но и как потенциальный триггер нового энергетического шока. Удары по энергетической инфраструктуре стран региона уже бьют по нефтяному рынку, а дальнейшее закрытие Ормузского пролива превращает региональный конфликт в глобальный экономический кризис.

Михаил Карягин
политолог, заместитель директора Центра политической конъюнктуры

Еще одним фактором напряженности эксперт считает ситуацию вокруг российского «теневого флота». Он указывает, что разрешение странам ЕС задерживать для досмотра иностранные танкеры, которые в Евросоюзе связывают с российскими поставками, может привести к новому обострению отношений Москвы и Брюсселя. Согласно прогнозу Карягина, существенно повышаются риски прямого столкновения в случае сопровождения судов российскими военными.

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