Глава МАГАТЭ Гросси выступил с критикой атак на АЭС

Любые военные удары по атомным электростанциям абсолютно недопустимы и должны оставаться под строжайшим запретом для всех сторон любых конфликтов. Об этом на заседании Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщил генеральный директор организации Рафаэль Гросси.
«Атаки на АЭС — это табу. Это недопустимо. Я заявил Совету управляющих МАГАТЭ, что, будь то “Бушер” в Иране, “Барака” в ОАЭ, Курская АЭС или Запорожская АЭС, так продолжаться не может. Мы играем с огнем», — заявил Гросси.
Ранее Рафаэль Гросси уже выступал с критикой военных действий вблизи ядерных объектов. В частности, комментируя удар по машинному залу Запорожской АЭС, он заявлял, что подобные инциденты создают прямые риски ядерной катастрофы и грубо нарушают базовые принципы безопасности, которые категорически запрещают любые атаки на мирные атомные электростанции.