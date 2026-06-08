Глава МАГАТЭ Гросси выступил с критикой атак на АЭС

«Атаки на АЭС — это табу. Это недопустимо. Я заявил Совету управляющих МАГАТЭ, что, будь то “Бушер” в Иране, “Барака” в ОАЭ, Курская АЭС или Запорожская АЭС, так продолжаться не может. Мы играем с огнем», — заявил Гросси.