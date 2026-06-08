Каллас раскритиковала идею создания общей армии стран ЕС

«Почему я не поддерживаю создание дополнительной армии? Потому что у каждого государства-члена (блока) есть одна армия. Из них 23 страны также являются членами НАТО. Если вы передаете эту армию в распоряжение НАТО, то вы не можете использовать ее где-либо еще. Вы не можете создать еще одну армию — просто параллельную», — заявила Каллас.