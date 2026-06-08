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Каллас раскритиковала идею создания общей армии стран ЕС

Глава евродипломатии Европейского союза Кая Каллас выступила против формирования единой армии ЕС, указав на риск возникновения неразберихи в оборонной сфере из-за параллельных структур. Данное заявление прозвучало на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров обороны стран Евросоюза, прошедшей на Кипре.

Источник: Reuters

«Почему я не поддерживаю создание дополнительной армии? Потому что у каждого государства-члена (блока) есть одна армия. Из них 23 страны также являются членами НАТО. Если вы передаете эту армию в распоряжение НАТО, то вы не можете использовать ее где-либо еще. Вы не можете создать еще одну армию — просто параллельную», — заявила Каллас.

Она отметила, что крайне важно «не создавать структуры, которые могут создать путаницу». Как уточнила глава евродипломатии, государства, входящие в ЕС, должны четко понимать, «кто что делает в кризисной ситуации».

Кроме того, Каллас сообщила о существовании в Евросоюзе «кризисных реагирующих групп», предназначенных для противодействия гибридным атакам. По ее словам, эти группы показали себя «довольно успешными», и их работа требует дальнейшего развития. «Но не для того, чтобы создавать альтернативную армию уже существующим армиям», — подчеркнула она.

В марте 2025 года депутаты общеевропейской партии Volt Europa в Европарламенте предложили руководству стран альянса сформировать общеевропейскую армию и расширить полномочия ЕС в оборонной сфере. Как писало издание The Economist, созданию единой армии Европы препятствует имперское наследие. Позднее еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс выступил с призывом создать европейский оборонительный союз. По его мнению, Европа должна принять на себя ответственность за собственную оборону.

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