Каллас раскритиковала идею создания общей армии стран ЕС

«Почему я не поддерживаю создание дополнительной армии? Потому что у каждого государства-члена (блока) есть одна армия. Из них 23 страны также являются членами НАТО. Если вы передаете эту армию в распоряжение НАТО, то вы не можете использовать ее где-либо еще. Вы не можете создать еще одну армию — просто параллельную», — заявила Каллас.
Она отметила, что крайне важно «не создавать структуры, которые могут создать путаницу». Как уточнила глава евродипломатии, государства, входящие в ЕС, должны четко понимать, «кто что делает в кризисной ситуации».
Кроме того, Каллас сообщила о существовании в Евросоюзе «кризисных реагирующих групп», предназначенных для противодействия гибридным атакам. По ее словам, эти группы показали себя «довольно успешными», и их работа требует дальнейшего развития. «Но не для того, чтобы создавать альтернативную армию уже существующим армиям», — подчеркнула она.
В марте 2025 года депутаты общеевропейской партии Volt Europa в Европарламенте предложили руководству стран альянса сформировать общеевропейскую армию и расширить полномочия ЕС в оборонной сфере. Как писало издание The Economist, созданию единой армии Европы препятствует имперское наследие. Позднее еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс выступил с призывом создать европейский оборонительный союз. По его мнению, Европа должна принять на себя ответственность за собственную оборону.