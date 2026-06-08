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Independent: как Китай и Северная Корея «выиграют» от саммита в Пхеньяне

Отношения между Китаем и Северной Кореей достигли «новой исторической отправной точки», цитируют зарубежные СМИ слова председателя КНР Си Цзиньпина, сказанные им перед поездкой в Пхеньян.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Британское издание Independent считает, что визит Си Цзиньпина в КНДР подчеркивает стратегию Пхеньяна по налаживанию более тесных связей со своим традиционным союзником.

Этот шаг, по мнению издания, направлен на дальнейший выход Северной Кореи из международной изоляции, принятие концепции «новой холодной войны» и позиционирование Пхеньяна как части единого фронта против США.

«Визит будет насыщен символизмом. Следует ожидать тщательно спланированных демонстраций единства и общей цели, которые подчеркнут, что китайско-северокорейские связи остаются прочными», — полагает Крис Грин, старший консультант по Корейскому полуострову в Crisis Group.

По мнению экспертов, Ким Чен Ын и Си Цзиньпин могут договориться о возобновлении китайского туризма в Северную Корею и открытии моста через реку Ялу, который не использовался с момента его завершения. Они также могут обсудить совместные проекты экономического развития в приграничных регионах Северной Кореи, Китая и России.

Со своей стороны, Пекин, являющийся жизненно важным экономическим партнером Северной Кореи, стремится восстановить «баланс сил» и влияние на Пхеньян, который в последнее время тяготеет к Москве.

При этом Independent подчеркивает, что Северная Корея придерживается политики «равноудаленности» от Пекина и Москвы стратегии, которая до сих пор приносила Пхеньяну максимум выгоды от двух его главных союзников. Сейчас, согласно британскому изданию, Пхеньян одновременно получает решающую поддержку от России в военной сфере и рассчитывает на экономическую помощь Китая.

Также британскому изданию кажется, что своим визитом Си Цзиньпин подтверждает стремление демонстрировать силу и выглядеть «делателем королей» после того, как он принял у себя в мае глав России и США.

Кроме того, Китай начал придерживаться «более прагматичного подхода» к ядерным амбициям КНДР, говорится в статье.

Эксперты предупреждают, что, если в официальном заявлении по итогам визита не будет слов о денуклеаризации Корейского полуострова, это значит, что Пекин фактически признает Северную Корею ядерным государством и включает этот вопрос в свою стратегию защиты от США. В обмен на это Китай может потребовать от КНДР расширения доступа к устью приграничной реки Туманная (Тумэнь, Туманган) и прав на судоходство в водах у восточного побережья Корейского полуострова.

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