Independent: как Китай и Северная Корея «выиграют» от саммита в Пхеньяне

Британское издание Independent считает, что визит Си Цзиньпина в КНДР подчеркивает стратегию Пхеньяна по налаживанию более тесных связей со своим традиционным союзником.
«Визит будет насыщен символизмом. Следует ожидать тщательно спланированных демонстраций единства и общей цели, которые подчеркнут, что китайско-северокорейские связи остаются прочными», — полагает Крис Грин, старший консультант по Корейскому полуострову в Crisis Group.
По мнению экспертов, Ким Чен Ын и Си Цзиньпин могут договориться о возобновлении китайского туризма в Северную Корею и открытии моста через реку Ялу, который не использовался с момента его завершения. Они также могут обсудить совместные проекты экономического развития в приграничных регионах Северной Кореи, Китая и России.
При этом Independent подчеркивает, что Северная Корея придерживается политики «равноудаленности» от Пекина и Москвы — стратегии, которая до сих пор приносила Пхеньяну максимум выгоды от двух его главных союзников. Сейчас, согласно британскому изданию, Пхеньян одновременно получает решающую поддержку от России в военной сфере и рассчитывает на экономическую помощь Китая.
Также британскому изданию кажется, что своим визитом Си Цзиньпин подтверждает стремление демонстрировать силу и выглядеть «делателем королей» после того, как он принял у себя в мае глав России и США.
Эксперты предупреждают, что, если в официальном заявлении по итогам визита не будет слов о денуклеаризации Корейского полуострова, это значит, что Пекин фактически признает Северную Корею ядерным государством и включает этот вопрос в свою стратегию защиты от США. В обмен на это Китай может потребовать от КНДР расширения доступа к устью приграничной реки Туманная (Тумэнь, Туманган) и прав на судоходство в водах у восточного побережья Корейского полуострова.