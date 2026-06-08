Independent: как Китай и Северная Корея «выиграют» от саммита в Пхеньяне

Эксперты предупреждают, что, если в официальном заявлении по итогам визита не будет слов о денуклеаризации Корейского полуострова, это значит, что Пекин фактически признает Северную Корею ядерным государством и включает этот вопрос в свою стратегию защиты от США. В обмен на это Китай может потребовать от КНДР расширения доступа к устью приграничной реки Туманная (Тумэнь, Туманган) и прав на судоходство в водах у восточного побережья Корейского полуострова.