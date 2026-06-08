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Оппозиционный блок «Армения» оспорит итоги парламентских выборов

Оппозиционный блок «Армения» намерен оспорить итоги прошедших в стране парламентских выборов. Об этом заявил лидер блока, экс-президент Армении Роберт Кочарян в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).

Источник: РИА "Новости"

«Мы будем оспаривать результаты выборов. В данный момент мы обсуждаем дальнейшие действия с нашими коллегами по оппозиционному полю. Подходы касательно предстоящих шагов мы представим по окончании этих обсуждений», — говорится в сообщении.

По словам Кочаряна, голосование проходило в условиях давления со стороны властей. «Эти выборы прошли в условиях повсеместного давления со стороны властей, арестов оппозиционеров, беспрецедентного использования административного ресурса и нарушений в ходе голосования», — написал он.

Политик также выразил признательность гражданам за «каждый голос доверия, отданный блоку “Армения”».