Оппозиционный блок «Армения» оспорит итоги парламентских выборов

«Мы будем оспаривать результаты выборов. В данный момент мы обсуждаем дальнейшие действия с нашими коллегами по оппозиционному полю. Подходы касательно предстоящих шагов мы представим по окончании этих обсуждений», — говорится в сообщении.
По словам Кочаряна, голосование проходило в условиях давления со стороны властей. «Эти выборы прошли в условиях повсеместного давления со стороны властей, арестов оппозиционеров, беспрецедентного использования административного ресурса и нарушений в ходе голосования», — написал он.
Политик также выразил признательность гражданам за «каждый голос доверия, отданный блоку “Армения”».