WSJ: экономика Северной Кореи переживает неожиданный подъем

«~Главное — поставки в Россию, скажем так, “специфических изделий”, которые в последние несколько лет дали Северной Корее возможность заработать крупные суммы в валюте.~ При этом эти суммы почти целиком поступили в распоряжение центрального правительства, которое отчасти расходует их на престижные проекты, а отчасти — на повышение уровня жизни городского населения. Учитывая специфический характер экспортируемых в Россию товаров, соответствующая статистика не оглашается, но ясно, что речь идет о больших суммах. Если говорить о величии Ким Чен Ына, то это вопрос слишком неточный и трудно измеряемый. Как это величие прикажете исчислять? В чем, в каких единицах? Однако, несмотря на периодические кризисы, ясно, что при нем ~уровень жизни в Северной Корее растет так, как не рос с начала 1960-х годов. При этом не следует забывать все-таки, что по нашим меркам КНДР остается бедной страной~», — подытожил Ланьков.